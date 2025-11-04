El Bayern emprende acciones legales contra el trato de la policía de París a sus aficionados

PARÍS 4 Nov. (dpa/EP) -

El Bayern de Múnich alemán ha emprendido acciones legales contra lo que considera excesivas medidas de seguridad impuestas a sus aficionados desplazados a París para el partido de este martes de la fase de liga de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain francés.

En un comunicado publicado el martes por el club bávaro, el director general Jan-Christian Dreesen habló de "acción sin precedentes" por parte de la prefectura de policía de París. El Bayern ya había presentado una protesta durante una reunión con la UEFA después de que, con poca antelación, la policía ordenara que los 15 autobuses de aficionados tuvieran que agruparse en una estación de peaje a las afueras de la capital francesa. Desde allí, los 750 aficionados del actual campeón de la Bundesliga sólo podrían salir hacia el Parque de los Príncipes escoltados por la policía cuatro horas antes del saque inicial a las 21.00 horas.

"Las instalaciones sanitarias allí son completamente inadecuadas, con un solo retrete y sin comida ni bebidas disponibles. Además, el trato a los aficionados viola todas las normas", criticó el Bayern, que tuvo una audiencia judicial para "impugnar esta orden".

Sin embargo, tras la vista, el Bayern fue informado de que el veredicto se emitiría por escrito "en unas horas" y que "probablemente sería demasiado tarde para cambiar esta indignante acción", según lamentó Dreesen.

Las órdenes de la policía implican que el viaje de vuelta a Alemania también se retrasaría y muchos aficionados no podrían ir a trabajar al día siguiente, recalcó el Bayern.