El Bayern mantiene "intensas conversaciones" con Harry Kane para ampliar su contrato

MÚNICH (ALEMANIA), 10 (dpa/ep)

El Bayern de Múnich alemán mantiene "intensas conversaciones" con el delantero inglés Harry Kane sobre su futuro, pero aún no se han producido negociaciones propiamente dichas para renovar el contrato del goleador de 32 años.

Kane llegó a Múnich en 2023 procedente del Tottenham Hotspur y tiene contrato hasta 2027. El capitán de Inglaterra ha marcado 123 goles en 129 partidos con el actual campeón y líder de la Bundesliga, y ha declarado en varias ocasiones que él y su familia se sienten muy a gusto en Múnich y que no hay necesidad de precipitarse en las negociaciones del contrato.

"Estamos hablando, pero eso no significa que hayan comenzado las negociaciones. Estamos en conversaciones intensas con Harry, luego vendrán los siguientes pasos", dijo Max Eberl, miembro del Consejo de Administración del club y máximo responsable deportivo.

Hay informaciones que han hablado del interés de los clubes de la Liga Profesional Saudí, pero Eberl no quiso comentar los rumores. "Todo lo que puedo decir es que estamos en estrecho contacto con Harry en lo que respecta a él y a nuestro éxito", zanjó.

También se le preguntó a Eberl por el veterano portero Manuel Neuer y por el central francés Dayot Upamecano, cuyos contratos expiran en verano. "Manu cumplirá 40 años en marzo y entonces veremos al final de la temporada qué pasa", advirtió del veterano guardameta. "Con 'Upa' estamos cada vez más cerca. Si todo sale bien con él, sabemos que estamos bien posicionados en defensa para la próxima temporada. Y entonces sabemos que quizá no tengamos que hacer un fichaje externo en esta posición, así podríamos tener más oportunidades en otra posición", recalcó del francés, por el que el Real Madrid podría estar interesado.