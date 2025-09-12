El Bayern Múnich inaugura frente al Allianz Arena una estatua de Franz Beckenbauer

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Bayern Múnich, con motivo del que habría sido el 80º cumpleaños de Franz Beckenbauer, ha inaugurado este viernes frente al Allianz Arena un monumento conmemorativo en honor al legendario exfutbolista, entrenador y directivo alemán, cuya figura comparte espacio en la explanada del estadio con otra estatua de Gerd Müller, icono del ataque bávaro.

"La escultura fue descubierta en un acto solemne por Heidi Beckenbauer, junto a los históricos compañeros de viaje de Franz, Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge, el presidente Herbert Hainer, el director general Jan-Christian Dreesen, la artista Matilde Romagnoli, así como representantes de la Fundación Kurt Landauer, que financió este proyecto de aficionados mediante donaciones", informó el Bayern en su página web.

"Este monumento es una parte del ADN del Bayern, fundida en bronce", declaró el presidente Hainer durante su discurso. "Representa a Beckenbauer y todo lo que él encarnaba: estilo, integridad, y el espíritu del Bayern. Múnich no gana solo un monumento, sino un reflejo de sí misma: orgullosa, segura, elegante y con los pies en la tierra", añadió Hainer.

"Fue un homenaje lleno de vivencias personales y anécdotas que retrataron la grandeza humana y futbolística del 'Kaiser'. Entre los 300 invitados al evento se encontraban numerosos compañeros de vida y personalidades del club", aludió el comunicado del Bayern a su director general, Max Eberl, y a su director deportivo, Christoph Freund.

El vicepresidente Walter Mennekes acudió junto a Michael Diederich, miembro del consejo de administración, y Bianca Rech, directora de Fútbol Femenino en la entidad muniquesa. Otras leyendas como Sepp Maier, Dieter 'Mucki' Brenninger, Peter Kupferschmidt, Franz 'Bulle' Roth, Rainer Zobel, Uschi Müller (esposa de Gerd Müller), Jupp Kapellmann, Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus, Pierre Littbarski y Stefan Reuter también estuvieron.

Igualmente el expresidente Karl Hopfner y el exvicepresidente Bernd Rauch asistieron en presencia de Wolfgang Niersbach, expresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), y de numerosos representantes sociales tanto de la ciudad de Múnich como de la región de Baviera.

La artista Matilde Romagnoli explicó su obra mientras en las pantallas se proyectaban imágenes del reportaje publicado en la revista para socios del Bayern sobre el taller de fundición de Hasan Göktepe. "He aprendido la elegancia de Beckenbauer a través de vídeos y fotos. Él estudiaba el juego, siempre sabía de antemano lo que iba a ocurrir en el campo; eso es lo que quise plasmar en el monumento", comentó Romagnoli finalmente.