El Bayern Múnich reitera su interés en renovar los contratos de Kane y Upamecano

MÚNICH, 29 Nov. (dpa/EP) -

El director general deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, ha reiterado su propósito de renovar el contrato del delantero inglés Harry Kane, en la órbita del FC Barcelona, y también el del defensa francés Dayot Upamecano.

"Harry sabe exactamente lo que quiere y nosotros tenemos planes para él. Nos gustaría seguir adelante. Nos podemos imaginar muy, muy bien hacerlo, pero lo discutiremos todo con él", declaró Eberl este sábado a la cadena Sky.

Respecto a Upamecano, confirmó que también existe la intención de seguir contando con él: "Lo queremos con todas nuestras fuerzas. Creo que lo hemos comunicado de manera suficiente". "Creo que se siente muy, muy a gusto", subrayó Eberl, pero sin precisar las fechas para renovar.

Mientras que el contrato del defensa francés expira a finales de esta temporada, Kane seguirá vinculado con el club muniqués hasta 2027. Sin embargo, varios medios de comunicación han teorizado sobre una salida prematura previo pago de su cláusula de rescisión.

Entre los clubes interesados en hacerse con los servicios de Kane se encuentra, al parecer, el Barcelona. En el caso de Upamecano, según dijo Eberl, la renovación está pendiente de flecos contractuales normales y no en discrepancia económicas. "Porque da igual si es con nosotros o con cualquier otro, ganará suficiente dinero", indicó antes de añadir que el "camino general" es lo más importante para el internacional francés.