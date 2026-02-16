El Bayern prima la continuidad de Neuer a su "motivación" y a "si se ve capaz de seguir rindiendo a este nivel"

11 February 2026, Bavaria, Munich: Bayern Munich goalkeeper Manuel Neuer saves a ball during the German DFB Cup quarterfinal soccer match between Bayern Munich and RB Leipzig at the Allianz Arena. Photo: Sven Hoppe/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemä den Vorga - Sven Hoppe/dpa

MÚNICH (ALEMANIA), 16 (dpa/EP)

El principal responsable deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, asegura que no se sentirá presionado por el futuro en el campeón de la Bundesliga del veterano portero y capitán Manuel Neuer, cuyo contrato acaba el próximo 30 de junio y cuya continuidad dependerá de su "motivación" y de "si se ve capaz de seguir rindiendo a este nivel durante un año más".

"A sus casi 40 años, sigue siendo uno de los mejores porteros de Europa. Pero, por supuesto, las cosas tienen que seguir así, tenemos que hablar de su motivación y sus niveles de estrés. Eso es lo que esperamos como club, y queremos trabajar con él para averiguarlo", dijo Eberl a la cadena 'Sport1'.

Para el directivo, el campeón del mundo con Alemania en 2014 "tiene que rendir al máximo nivel, tal y como lo está haciendo ahora". "Eso también debería ser así en la próxima temporada. Se trata de cómo se siente Manuel, si quiere y si se ve capaz de seguir rindiendo a este nivel durante un año más", reiteró.

Eberl calificó esta situación de "cómoda" porque no tiene "prisa por seguir el ritmo de los acontecimientos". "Podemos hablar con calma con todos los implicados. Y la primera persona con la que hay que hablar es con Manuel", sentenció.