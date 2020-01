El Bayern revisará los contratos de sus jugadores más veteranos

Publicado 28/01/2020 17:01:29 CET

MÚNICH, 28 Ene. (dpa/EP) -

El presidente de la junta directiva del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ha anunciado que mantendrá conversaciones con estrellas del club alemán como Thomas Müller, Manuel Neuer o Jérôme Boateng para revisar sus contratos.

"Tenemos algunos jugadores que aún tienen un año y medio de contrato. Con ellos vamos a entablar conversaciones", dijo Rummenigge en declaraciones a la prensa alemana.

"Estos jugadores hicieron grandes méritos en el Bayern, no importa si se trata de David Alaba, Thiago, Jerome Boateng, Javi Martínez, Thomas Müller o Manuel Neuer. Lógicamente llevaremos adelante las conversaciones con la mayor sensibilidad antes de tomar decisiones", aseguró.

El próximo verano se esperan grandes inversiones del club bávaro en el mercado de fichajes. El Bayern está negociando con jugadores que integran la selección alemana como Leroy Sané (Manchester City) o Kai Havertz (Bayer Leverkusen) y se estima que el club superará los 100 millones de euros en fichajes.

"Al Bayern no le interesa batir un nuevo récord, pero no hay un mercado de fichajes sólo para el Bayern, sino para el fútbol en general. Y por experiencia sabemos que ese mercado de fichajes sólo va en una dirección en cuanto a precios y ritmo: hacia arriba. Pero lo que me preocupa más que el tema de los traspasos es el de los salarios. Es vertiginoso", dijo el exjugador de 64 años.

Por ello, Rummenigge recomendó invertir más en jugadores jóvenes. "Tenemos que traer al Bayern a jugadores como Alphonso Davies. No todos los jugadores jóvenes puedan llegar a ser titulares, pero el que logra da mucha satisfacción", dijo. Davies llegó desde Vancouver a los 18 años y un año después ya era titular.