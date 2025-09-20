Bayern, Roma y St.Pölten, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en la Champions Femenina

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Bayern Múnich alemán, la AS Roma italiana y el SKN St.Pölten serán los respectivos rivales del FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la primera jornada de la fase de liga de la Champions Femenina, según informó este sábado la UEFA.

El conjunto blaugrana, actual subcampeón y triple campeón de Europa, será el primero en estrenarse en la máxima competición continental con un duelo de altura en casa ante uno de sus rivales más duros de su liguilla, el Bayern Múnich, al que se medirá el martes 7 de octubre a las 21.00 horas.

Un día después será el turno del Real Madrid y el Atlético de Madrid. El conjunto madridista recibirá en el Alfredo di Stéfano a las 18.45 horas a la AS Roma italiana, mientras que el rojiblanco viajará a Austria para enfrentarse al SKN St.Pölten a las 21.00.

En cuanto al resto del calendario del FC Barcelona, rendirá visita a la Roma en la segunda jornada, recibirá al OH Leuven belga en la tercera, con su partido teóricamente más complicado, ante el Chelsea FC inglés, en la cuarta. Las blaugranas cerrarán en casa ante el Benfica SL portugués y a domicilio ante el Paris FC francés.

El Real Madrid tendrá un camino más complicado ya que visitará al PSG francés en la segunda jornada, recibirá al Paris FC y luego tendrá duelos seguidos ante el Arsenal FC inglés, a domicilio, y el Wolfsburgo alemán, en casa. Su fase de liga acabará en los Países Bajos ante el Twente.

Finalmente, el Atlético de Madrid jugará su segundo y tercer partidos en casa, ante el Manchester United inglés y la Juventus italiana, luego visitará al Twente para tener un cierre exigente con la visita del Bayern y el desplazamiento a Lyon para enfrentarse al Olympique francés.

Al igual que el formato masculino, la Champions Femenina estrenará a partir de esta campaña una nueva liguilla que se desarrollará entre el 7/8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un 'playoff' del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas.

--CALENDARIO DE BARCA, REAL MADRID Y ATLÉTICO EN LA CHAMPIONS.

-Primera jornada.

07/10 FC Barcelona - Bayern 21.00.

08/10 Real Madrid - AS Roma 18.45.

08/10 St.Pölten - Atlético 21.00.

-Segunda jornada.

15/10 AS Roma - FC Barcelona 21.00.

16/10 Atlético - Manchester United 18.45.

16/10 PSG - Real Madrid 21:00.

-Tercera jornada.

11/11 Real Madrid - Paris FC 21.00.

12/11 FC Barcelona - OH Leuven 18.45.

12/11 Atlético - Juventus 21.00.

-Cuarta jornada.

19/11 Arsenal FC - Real Madrid 21.00.

20/11 FC Twente - Atlético 18.45 20/11 Chelsea - FC Barcelona 21.00.

-Quinta jornada.

09/12 Real Madrid - VfL Wolfsburgo 21.00.

10/12 FC Barcelona - SL Benfica 18.45.

10/12 Atlético - Bayern 21.00.

-Sexta jornada.

17/12 FC Twente - Real Madrid 21.00.

17/12 Olympique Lyon - Atlético 21.00.

17/12 Paris FC - FC Barcelona 21.00.