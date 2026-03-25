El Bayern, "tranquilo" con el futuro de Olise: "Aquí tiene todo lo que los mejores jugadores pueden desear"

Archivo - 21 December 2025, Baden-Wuerttemberg, Heidenheim: Bayern Munich's Michael Olise celebrates scoring his side's second goal during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Heidenheim and Bayern Munich at Voith-Arena. Photo: Harry Langer/dp - Harry Langer/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 25 Mar. (dpa/EP) -

El Bayern de Múnich se mostró "tranquilo" ante los rumores sobre una posible salida de su jugador Michael Olise, insistiendo en que "tiene contrato hasta 2029, sin cláusula de rescisión" y que el jugador francés "sabe lo que tiene" en el club bávaro.

"Michael tiene contrato con nosotros hasta 2029, sin cláusula de rescisión; estamos tranquilos", declaró este miércoles Max Eberl, director deportivo del Bayern, a la edición semanal de Sport Bild.

El extremo derecho francés llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en 2024 por 50 millones de euros y ha marcado 36 goles y ha dado 43 asistencias en 97 partidos en todas las competiciones. Este rendimiento habría despertado el interés de grandes clubes, con informaciones que hablan de que el Liverpool, que ya no contará con Mohamed Salah en su plantilla la próxima temporada, estaría dispuesto a pagar 200 millones por el jugador de 24 años.

Según Sport Bild, los responsables del club de Múnich han acordado no considerar ninguna oferta, ya que lo ven como un jugador clave para el futuro, incluso podrían estar negociando su renovación. "No importa qué club intente ficharlo, cualquiera que juegue en el Bayern sabe lo que tiene el club", declaró el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen.

"Jugamos por títulos y eso es lo más importante para jugadores tan excepcionales. No hay muchos clubes así, y sin duda somos uno de los que pueden conseguirlo. Por eso estoy absolutamente seguro de que Michael sabe lo que tiene en nosotros", agregó.

Eberl coincidió en que no están dedicando "ni un solo pensamiento" a esas supuestas ofertas. "Es jugador del Bayern y aquí tiene todo lo que los mejores jugadores pueden desear. Queremos forjar el futuro con él. Necesitamos este tipo de jugadores en el club. Su evolución demuestra lo que se puede lograr en el Bayern. No hay límites para un jugador como él; creemos que es capaz de cualquier cosa", elogió.