Beatriz Álvarez "y la apuesta de Pau Gasol por Liga F: "Es algo que ni siquiera había soñado"

Foto de familia tras la presentación del acuerdo entre Liga F y Gasol16 Ventures - PRENSA LIGA F

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, confesó que la apuesta de Pau Gasol a través de 'Gasol16 Ventures' por inyectar 55 millones de euros en la competición no era "un sueño" porque era algo que no había "ni siquiera soñado", pero que marca "un hito histórico" para el fútbol femenino y que les hace "más fuertes todavía", principalmente porque les permite ser "mayores de edad" y no depender de otros recursos.

"Ni siquiera siento que esto sea un sueño porque ni siquiera lo había soñado. Pensar en llegar a un acuerdo estratégico con uno de los grandes referentes del deporte mundial no nos lo habríamos creído, nos acordaremos de este momento que sin duda marca un hito histórico en el fútbol femenino, en el deporte español, y para todas las mujeres a nivel mundial, es muy importante y simboliza muchas cosas", celebró Beatriz Álvarez durante la presentación este martes del acuerdo con 'Gasol16 Ventures'.

El dirigente sabe que "la inyección económica" de 55 millones de euros "es importante" y que "va a aportar una aceleración para poder crecer más rápido", y valoró el que haya llegado "alguien de fuera" y les haya dicho que "cree" en el fútbol femenino español. "Es un mensaje que refuerza sin duda el trabajo y lo que venimos construyendo, y el valor incalculable, intangible que venga de su mano (de Pau Gasol)", expresó.

La exjugadora no esconde que "el momento es ahora". "Es evidente que los clubes llevamos creyendo muchos años y que llevamos demostrando que no tenía que venir nadie de fuera a decirnos que creemos en esto. Pero evidentemente esto ayuda y, sobre todo, ya no desde la figura de Pau, que también, sino desde el mercado. Que veas que hay gente de la industria que ven en Liga F un potencial de desarrollo, para nosotros lo es todo", resaltó.

"Entramos en una nueva era, con la misma ambición o más incluso. Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa y desde luego que el futuro es imparable, el fútbol femenino es imparable y esto nos hace aún más fuertes todavía. Seguro que va a encorajinar a otros que igual en otro momento u otra coyuntura no se han atrevido", advirtió.

La asturiana no olvidó que hasta ahora han conseguido "dar cierta estabilidad a los clubes gracias al apoyo institucional" como el de la RFEF desde la llegada de Rafael Louzán a la presidencia y las "ayudas públicas" concedidas por el CSD. Sin embargo, sabían desde hace tiempo que "tocaba dar un paso más". "Tocaba independizarnos, hacernos mayores de edad y empezar a crear nuestro propio departamento comercial, a vender nuestro producto, empezar a impulsar dentro de los clubes, a ayudarles en esa profesionalización", remarcó.

El dinero que recibirán irá "dirigido a cinco ámbitos importantes" como la mejora de las infraestructuras, el 'día de partido' o la 'fan experience', y les permitirá tener "capacidad y músculo" para que se puedan convertir "en una liga referente a nivel mundial". "Tenemos trabajo, sí, pero en cuatro años hemos conseguido muchas cosas y creo que este es el impulso definitivo para entrar en una nueva era y poder conseguir todos esos objetivos que nos propongamos", aseguró.

Estas cinco áreas "son igual de importantes" y "es necesario invertir en todas ellas". "También hay mucho margen dentro de los clubes para hacer muchas mejoras. Nuestro objetivo es generar un círculo virtuoso en torno a esto, no se trata solo de una inyección económica, pero poder generar más ingresos, también audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los propios de los clubes. Queremos que el programa sea muy 'ad hoc' para cada uno, dentro de esos cinco grandes ámbitos y del impulso dentro de esos cinco", ahondó.

La presidenta de Liga F hizo hincapié en "el potencial, ilusión y ganas" de sus clubes, y en su "capacidad de pensar en lo colectivo". "Eso es muy importante y es la base de todo. Tenemos muchos retos, mucho trabajo que hacer, esta es la casilla de salida, pero que marca mucho trabajo también que hay detrás de todo esto y que también hay que poner en valor", demandó.

Cuatro clubes votaron en contra de este proyecto, pero para la mandataria "se ha aprobado con una mayoría reforzada por parte de los clubes y ese es el espíritu". "Siempre hemos defendido la colectividad y creo que la mayor parte de los clubes entienden o tienen el sentimiento de que lo colectivo es lo que nos puede hacer crecer a todos", puntualizó.

"Evidentemente, ahora se abre un periodo de inscripción, primero en la competición por parte de los clubes, que va a ir paralelo a la inscripción a este proyecto de inversión de Pau Gasol, y serán los clubes los que tengan que decidir cada uno lo que consideren que es mejor. Vamos a contar con los 16", aseveró.

Y es que Álvarez cree "firmemente en este proyecto porque es el impulso definitivo para efectivamente poder seguir creciendo". "Y sé que esto es lo que quieren la mayoría de los clubes porque nuestro trabajo como gestores de la competición era traer un proyecto y un plan estratégico de crecimiento. Esto se adapta perfectamente a su ambición, a partir de ahí, los intereses de cada uno los tienen que analizar ellos y si necesitan o no la inversión, igual alguno tiene dinero para invertir sin necesidad de esta inyección", zanjó.

"La gestión la haremos desde Liga F con los clubes y haremos un seguimiento. Este va a ser un proyecto de muchísima exigencia, de trabajar juntos de la mano y de no desviarnos nunca de los objetivos porque tenemos que cumplir también con ellos para poder llegar a ese crecimiento. La operación en sí no te garantiza el éxito, nos garantiza que vamos a tener de alguna manera mucha más capacidad, pero ahora tenemos que empezar a trabajar y hacerlo en equipo bien y con la mayor exigencia que pueda haber para poder alcanzar todo lo que nos vamos marcando", concluyó la presidenta de Liga F.