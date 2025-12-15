Beatriz Álvarez cierra su viaje a Sao Paulo presenciando la final del Campeonato Paulista

Beatriz Álvarez durante la ceremonia de premios de la final del Campeonato Paulista - LIGA F

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, asistió en Sao Paulo (Brasil) al partido de vuelta de la final del Campeonato Paulista femenino y que proclamó campeón al Palmeiras ante el Corinthians por un global de 5-2 en lo que fue el cierre a su viaje institucional al país que reflejó "la estrecha colaboración y sintonía existente" entre la patronal y la Federación Paulista de Fútbol (FPF).

Según informó este lunes Liga F, Beatriz Álvarez acompañó al presidente de la FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, al vicepresidente Mauro Silva, exjugador del Deportivo de La Coruña, y a la directora de Fútbol Femenino de la FPF, Kin Saito, durante la ceremonia de entrega de premios celebrada tras el encuentro. "Este gesto institucional subraya el reconocimiento mutuo entre ambas organizaciones y el compromiso compartido con el impulso del fútbol femenino", subrayó el organismo.

Durante el acto, la presidenta de Liga F tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con los dirigentes de ambos clubes, destacando especialmente el encuentro mantenido con la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, "con quien abordó el crecimiento del fútbol femenino, el papel de los clubes en el desarrollo de la competición y los retos asociados a la profesionalización".

"La asistencia de Beatriz Álvarez a la Final del Campeonato Paulista refuerza el valor del diálogo institucional y la cooperación internacional como elementos clave para el desarrollo del fútbol femenino", recalcó la patronal, que celebró que continúen avanzado con la FPF "en una relación basada en el intercambio de experiencias, la colaboración estratégica y la construcción de sinergias que contribuyan al crecimiento sostenible de las competiciones femeninas".

Además, para Liga F, este encuentro "pone de manifiesto la vocación internacional de Liga F y su compromiso con el fortalecimiento de alianzas con entidades y clubes de referencia, en un contexto de expansión global del fútbol femenino".

Además, la dirigente asturiana aprovechó su visita a Sao Paulo para mantener un encuentro institucional en el Consulado de España en la ciudad brasileña con el cónsul general Pablo Montesinos- Espartero, el cual "se desarrolló en un clima de cordialidad y colaboración institucional, y permitió compartir impresiones sobre la proyección internacional del fútbol femenino español, así como el papel de Liga F como organizador de la competición profesional femenina en España y su creciente reconocimiento en el ámbito internacional".

Durante la reunión, Álvarez expuso al cónsul general el proceso de creación y consolidación de Liga F, sus líneas estratégicas y el impacto que la profesionalización ha tenido en el desarrollo del fútbol femenino español. Asimismo, se abordó la importancia del deporte femenino como herramienta de proyección de la marca España, así como su capacidad para generar vínculos institucionales y culturales entre países.

"El encuentro se enmarca dentro de la voluntad de Liga F de reforzar su presencia internacional, establecer relaciones institucionales estables y contribuir al posicionamiento del fútbol femenino español en foros y mercados estratégicos", indicó la patronal, que remarcó que con este viaje sigue "avanzando en su estrategia de internacionalización y cooperación institucional, consolidando su papel como referente en la gestión y desarrollo del fútbol profesional femenino".