Beatriz Álvarez participa este viernes en una cumbre de fútbol femenino en Sao Paulo

Beatriz Alvarez, president of Liga F, attends during the International Women’s Football Congress 2025 ELEVA at Ciudad del Futbol on November 20, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, se encuentra ya en Brasil donde este viernes va a participar en una cumbre de fútbol femenino organizada por la Federación Paulista de Fútbol donde hablará de su papel y el de la liga profesional.

Según informaron desde Liga F, la dirigente asturiano ofrecerá su visión en una mesa titulada 'Fútbol Globalizado y Liderazgo Internacional', que se llevará a cabo en el Museo del Fútbol del Estadio Pacaembú de la ciudad de Sao Paulo.

Antes de esta charla, Álvarez aprovechará este viaje a Brasil, país que dentro de dos años acogerá el Mundial Femenino, para mantener también un encuentro con medios de comunicación brasileños, mientras que su agenda se extenderá al resto del fin de semana donde estará, el sábado, en una recepción en el Consulado español en Sao Paulo, y el domingo, acudirá al partido de vuelta de la final del Paulista Femenino entre el Corinthians y el Palmeiras.