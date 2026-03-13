Beatriz Álvarez respalda el nuevo proyecto del Badalona tras la entrada de Mercury 13 como accionista mayoritario

Beatriz Álvarez respalda el nuevo proyecto del FC Badalona Women tras la entrada de Mercury 13 como accionista mayoritario - LIGA F

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, se ha desplazado a Badalona (Barcelona) para conocer el nuevo proyecto del FC Badalona Women tras la entrada del grupo Mercury 13 como accionista mayoritario del club, una operación que espera que contribuya a "mejorar la competitividad y el futuro" de los equipos de la liga femenina.

Durante su estancia, en la que también presenció el partido de ida de semifinales de la Copa de la Reina entre el FC Badalona Women y el FC Barcelona, Álvarez mantuvo un encuentro con el presidente del club catalán, Josep Bellet, y con los nuevos responsables del proyecto, Mario Malavé, cofundador de Mercury 13, y Pedro Iriondo, recientemente nombrado CEO del Badalona Women, quienes le informaron de las líneas estratégicas de esta nueva etapa para la entidad.

Mercury 13 es un grupo internacional de propiedad multiclub centrado exclusivamente en el fútbol femenino. Esta nueva etapa del club catalán tendrá el respaldo de Fever, plataforma global de descubrimiento de entretenimiento en vivo, que será el patrocinador principal de la camiseta del equipo, y de Nike, que se incorpora como socio técnico.

"La llegada de nuevos inversores comprometidos con el fútbol femenino es una magnífica noticia para nuestra competición. Este acuerdo refuerza la estructura del Badalona Women y demuestra que Liga F continúa generando confianza y atrayendo proyectos sólidos que contribuyen a mejorar la competitividad y el futuro de nuestros clubes. El Badalona Women está construyendo un proyecto ambicioso y sostenible que refleja el momento de crecimiento que vive el fútbol femenino en España. Desde Liga F seguiremos acompañando a los clubes para fortalecer sus estructuras y consolidar la competición", indicó Álvarez.

Además, también se reunió con representantes del Ayuntamiento de Badalona: Rosa del Amo, 3ª teniente alcalde, y Juan Portillo, concejal de deportes, con quienes compartió impresiones sobre el desarrollo del fútbol femenino y el papel de las instituciones en el impulso del fútbol femenino en la ciudad.