Beatriz Álvarez sigue como presidenta de la Liga F

Archivo - Beatriz Álvarez, presidenta Liga F - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Álvarez fue proclamada de manera definitiva este miércoles presidenta de la Liga F para los próximos cuatro años, como la única candidata a un puesto que ya ostentó hasta el pasado mes de marzo en un primer ciclo desde mayo de 2022.

"La Comisión Electoral, integrada por los clubes Sevilla FC SAD, Granada CF SAD y Costa Adeje Tenerife, ha mantenido una reunión este miércoles, donde ha acordado la proclamación definitiva de Dña. Beatriz Álvarez Mesa como presidenta de Liga F por un periodo de cuatro años", anunció la patronal este miércoles.

"Siendo la única candidatura presentada, avalada por 13 entidades afiliadas, y reuniendo todos los requisitos y formalismos establecidos en el Reglamento Electoral, la Comisión Electoral, ha procedido a la proclamación de Beatriz Álvarez Mesa como presidenta de Liga F, sin necesidad de celebrar Asamblea General Extraordinaria", añadió.

De este modo, la dirigente asturiana, que había presentado su dimisión a finales de marzo para poder presentarse a la reelección, volverá a comandar el fútbol femenino profesional, con un proyecto que inició en 2022 cuando fue elegida como la primera presidenta de Liga F y tras dejar de la directora general de Deporte del Gobierno del Principado de Asturias.

Antes de su dimisión, Álvarez recibió la buena noticia de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) había descartado inhabilitarla y se había limitado a una amonestación tras haber sido denunciada por presidir una asamblea en 2025 sobre una moción de censura que iba dirigida en exclusiva contra el por entonces su vicepresidente Rubén Alcaine.