Beatriz Álvarez volverá a presidir Liga F

Archivo - Beatriz Alvarez, president of Liga F, attends during the Extraordinary General Assembly of the RFEF at Ciudad del Futbol on December 15, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Álvarez se perfila de nuevo como la presidenta de Liga F por los próximos cuatro años después de ser proclamada "provisionalmente" como la única candidata a un puesto que ya ostentó hasta el pasado mes de marzo en un primer ciclo desde mayo de 2022 y para el que ha contado con un apoyo mayoritario de los clubes.

"La Comisión Electoral, integrada por los clubes Sevilla FC SAD, Granada CF SAD y Costa Adeje Tenerife, ha mantenido una reunión este jueves donde, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Electoral y los Estatutos de Liga F, y tras la finalización del plazo de presentación de candidaturas, ha acordado aceptar y proclamar provisionalmente la candidatura de Dña. Beatriz Álvarez Mesa, avalada por 13 entidades afiliadas", informó la patronal este jueves en un comunicado.

Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Electoral, "se abre un plazo de tres días para la eventual interposición de recursos frente a dicha proclamación". "Transcurrido este periodo sin que se haya interpuesto ninguno, o una vez resueltos los mismos, la candidatura será proclamada con carácter definitivo y Dña. Beatriz Álvarez Mesa sería proclamada Presidenta de Liga F", subrayó.

De este modo, la dirigente asturiana, que había presentado su dimisión a finales de marzo para poder presentarse a la reelección, tiene muchos visos de volver a comandar el fútbol femenino profesional y continuar con un proyecto que inició en 2022 cuando fue elegida como la primera presidenta de Liga F y tras dejar de la directora general de Deporte del Gobierno del Principado de Asturias.

Antes de su dimisión, Álvarez recibió la buena noticia de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) había descartado inhabilitarla y se había limitado a una amonestación tras haber sido denunciada por presidir una asamblea en 2025 sobre una moción de censura que iba dirigida en exclusiva contra el por entonces su vicepresidente Rubén Alcaine.