Becker apuesta por Zverev ante Alcaraz: "Nunca lo había visto tan bien"

Archivo - 21 July 2025, North Rhine-Westphalia, Essen: Former tennis pro Boris Becker speaks at a panel discussion at the World University Games. Photo: David Inderlied/dpa - David Inderlied/dpa - Archivo

MELBOURNE (AUSTRALIA), 29 (dpa/EP)

El extenista alemán Boris Becker ve con buenas opciones a su compatriota Alexander Zverev en su semifinal de este viernes del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ante el español Carlos Alcaraz porque "nunca" le había visto "tan bien".

"Nunca había visto a Alexander Zverev tan bien porque es muy constante", dijo Becker en 'Becker-Petkovic', el 'podcast' que hace junto con la también extenista alemana Andrea Petkovic. "Siempre ha tenido un buen set o dos buenos sets, pero ahora ha ido mejorando partido a partido. Nunca lo había visto tan constante y por eso, para mí, es el favorito contra Carlos Alcaraz", agregó.

Zverev, de 28 años, llegó a la final en Melbourne el año pasado, donde cayó derrotado ante el italiano Jannik Sinner en tres sets, y a partir de ahí, tuvo un año plagado de lesiones y decepciones deportivas. Sin embargo, en el Abierto de Australia, está mostrando un buen nivel y además ya sabe lo que es ganar a Alcaraz en este escenario, ya que lo hizo en los cuartos de final de 2024.

"Tenemos que volver a tener un alemán que gane un torneo de Grand Slam, ya es hora", subrayó Becker, que fue el último tenista de Alemania en alzarse con un 'Grand Slam', en el Abierto de Australia de 1996. "Juega su mejor tenis porque tiene que hacerlo. Es demasiado bueno para no haber ganado ninguno al final de su carrera. Y sigo confiando en que lo conseguirá en Melbourne", sentenció.

Para su compañera de 'podcast', Andrea Petkovic, Zverev ha dado un gran paso adelante en la preparación para esta nueva temporada. "Es el efecto Sinner-Alcaraz. Todos los demás saben que los dos están tan lejos que incluso alguien como 'Sascha', que en el pasado era más conocido por mantenerse fiel a su juego, dijo durante la preparación que tenía que cambiar algo o se le escaparía el tren", explicó.