El belga Divock Origi anuncia su retirada a los 31 años

Archivo - 04 December 2019, England, Liverpool: Liverpool's Divock Origi celebrates scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium. Photo: Richard Sellers/PA Wire/dpa - Richard Sellers/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 8 Jun. (dpa/EP) -

El delantero belga Divock Origi, exjugador del Liverpool, ha anunciado su retirada a los 31 años.

El exinternacional belga marcó algunos goles memorables con el equipo de Anfield, entre los que destacan un doblete en la famosa remontada por 4-0 en la semifinal de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona y, posteriormente, en la victoria en la final contra el Tottenham en 2019.

Su gol de la victoria en el tiempo de descuento en el derbi de Merseyside ante la grada Kop fue celebrado por el entrenador Jürgen Klopp, que saltó al campo para abrazar al portero Alisson Becker en el círculo central.

Fue uno de los seis goles que marcó contra el Everton, lo que le convirtió en una especie de héroe de culto entre la afición. Marcó 41 goles en 175 partidos, de los cuales solo 68 fueron como titular.

Origi, que comenzó su carrera en el Lille, también ganó la Premier League con el Liverpool en 2020, antes de fichar por el AC Milan como agente libre dos años más tarde, desde donde regresó a Inglaterra para jugar cedido una temporada en el Nottingham Forest en 2024.

"Mi propósito en el fútbol como jugador se ha cumplido. He cumplido los sueños de mi infancia de jugar en los escenarios más importantes y ganar los trofeos más importantes. Le doy gracias a Dios por todo ello", escribió Origi, que rescindió su contrato con el Milan en diciembre, en las redes sociales.

"A mis aficionados de todo el mundo que me ayudaron a brillar: cada momento icónico, cada gol, cada pedazo de historia que hicimos juntos será nuestro para siempre. A todos los clubes, y a todos los entrenadores y compañeros que estuvieron a mi lado, gracias. Me habéis moldeado de formas que van mucho más allá del terreno de juego. La misión está cumplida. Ahora emprendo mi siguiente camino. Queda mucho por recorrer. Con cariño, Divock Origi", finalizó.