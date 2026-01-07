Bellingham: "No veo ningún desastre, estamos a muerte con Xabi Alonso"

Archivo - 15 April 2025, Spain, Madrid: Real Madrid's Jude Bellingham speaks during a press conference at the Ciudad Real Madrid Florentino Perez ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Arsenal. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, dejó claro que deben "aprender" de la dura derrota sufrida en LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid, "un rival duro" este jueves en la semifinal de la Supercopa de España, un torneo al que llegan "a muerte" con el técnico Xabi Alonso y sin que haya "ningún desastre" a nivel de objetivos colectivos.

"Va a ser difícil, el Atlético es un rival duro y hay que aprender de ese primer partido contra ellos en liga que fue nuestra primera derrota. Ya volvimos a ver ese partido, repasamos las jugadas y aprendimos y tengo muchas ganas de que llegue el partido", señaló Bellingham en rueda de prensa.

Para el madridista, tendrán que pone "una mezcla de corazón y cabeza" para competirle a un rival que les goleó en LaLiga EA Sports (5-2). "Sabemos lo importante de este partido para el equipo, sobre todo después del primer encuentro entre los dos equipos en liga. Queremos hacerlo también para nuestros aficionados, es un partido importante y hay que concentrarse en el partido y en esos momentos donde podemos manejarlo bien", explicó.

El internacional eludió hablar de si el choque es clave para el futuro de Xabi Alonso porque el no toma "ninguna decisión", aunque opinó que están "todos unidos" con el técnico tolosarra. "A veces hay estos altibajos, pero creo que tenemos que ver un poco que estamos en una semifinal, sólo estamos a cuatro puntos de líder en la liga y estamos en el 'Top 8' de la Champions, así que ningún desastre para mí", indicó.

"Creo que también siendo el Real Madrid se exagera todo un 'poquito' cuando las cosas no van de todo bien, pero queremos estar mejor y espero que se logre una victoria mañana, pero las decisiones finales se toman muy por encima de mí", advirtió el jugador madridista.

Bellingham remarcó que "cuando las cosas no van bien se inventan muchos problemas". "Pero nosotros sabemos realmente lo que pasa dentro del vestuario. Sé que desde fuera se ve desde otra perspectiva, pero como dije antes estamos todos con el entrenador y no hay ningún debate", insistió.

El centrocampista siente a Alonso "muy positivo". "Está teniendo una influencia positiva y estamos trabajando para mejorar", manifestó. "Yo me llevo muy bien con mis compañeros y cuando las cosas no van bien pues uno se sienta y se habla. No tenemos ningún problema, nadie ni entre nadie. Estamos todos a muerte con el entrenador", aseveró.

LA IMPORTANCIA DE SU PESO OFENSIVO Y EL MOMENTO DE VINÍCIUS

Sobre la reducción de su peso ofensivo respecto a su primer año y si había influido la llegada de Kylian Mbappé, apuntó que para él "ha sido un cambio fácil". "Creo que en mi primera temporada no hubo un delantero natural, viví muy cerca del área rival y marqué bastantes goles, pero después de la llegada de Kylian ya teníamos un delantero nato que marca 40 o 50 goles por temporada y no se me necesitaba estar tan adelantado y tenía que cubrir otras áreas del campo", puntualizó.

"Sé que cada temporada voy a aportar mis goles y que tengo esa llegada. Creo que el año pasado anoté 15 jugando más atrás, que no estaba nada mal, y esta temporada llevo ya algunos. Estoy jugando quizá un 'poquito' más atrás retrasado y tengo que unir distintas áreas del campo. Es un rol distinto, los goles nunca han sido lo más importante para mí, sé que tengo esa llegada y que puedo llegar de la segunda línea, pero creo que puedo hacer un poco de todo jugando donde estoy jugando ahora", sentenció al respecto.

El de Stourbridge tampoco le quiso dar demasiada importancia a la sequía anotadora que pasa Vinícius Jr, sobre el que ve "mucho presión" y que hace "mucho" en el campo. "También quizá hay un bloqueo ante la portería, pero yo veo un jugador eléctrico, capaz de crear algo desde la nada. Creo que los goles no cuentan todo la verdad, también hay asistencias, y tenemos que ver a 'Vini' como un compañero muy útil y queremos todos que vuelva a ser el mejor 'Vini' porque sabemos que cuando está a tope es muy peligroso. Nuestro trabajo es apoyar y estoy seguro que irá hacia delante", expresó.