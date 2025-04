Bellingham: "Es una noche hecha a la medida del Real Madrid"

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham confesó este martes que ha escuchado la palabra 'remontada' "un millón de veces desde la semana pasada", cuando cayeron por 3-0 en la ida de cuartos de final de la Champions ante el Arsenal, resultado al que necesitan darle la vuelta en el Santiago Bernabéu este miércoles en "una noche hecha a la medida" del club blanco.

"La palabra más repetida es remontada. La verdad es que la he escuchado un millón de veces desde la semana pasada. He visto un millón de videos en redes, hechos por los aficionados, por los medios, y son realmente motivadores. Es una noche que se ha hecho a medida para el Real Madrid, una noche que va a entrar en la historia, algo de lo que la gente se acuerde. Espero que podamos añadir otra noche especial", expresó el inglés en la rueda de prensa previa al encuentro.

Bellingham reconoció que el apoyo de la afición madridista será clave, aunque "no" tiene que "pedirle a los madridistas que hagan algo que ya han hecho". "Ellos lo hacen en estas noches, y ahora nos toca a nosotros materializar su deseo de ganar, su energía y realizar un partido del que puedan estar orgullosos", defendió.

"He escuchado que Emilio (Butragueño) estaba hablando en un vídeo de un partido contra Anderlecht, donde ganaron 6-1. Lo vi en TikTok, esa es mi fuente de educación en estos días. He visto un par de vídeos, además de los más recientes", confesó sobre sus conocimientos sobre las remontadas europeas del club en el pasado.

Y Bellingham quiere "ser parte" del que puede ser otro capítulo de la historia del club, aunque "no hay mucho" que pueda "hacer para el Real Madrid en la Champions que ya no se ha hecho". "Mañana es una oportunidad para nosotros de hacer algo que ya no se ha hecho por primera vez y eso es realmente importante para nosotros", dijo.

El centrocampista insistió en que el equipo está "mentalmente fuerte" y cree en la remontada. "No puedes entrar a un partido como este pensando que no habrá nada más que una oportunidad. Esa es la manera en la que pensamos del partido. Estamos listos, emocionados y lo estamos esperando", expresó.

"Lo que nos da confianza es la calidad que tenemos, la historia del club, la afición, el aura del Bernabéu en estas noches de Champions, eso siempre es importante. Aun así, aunque jugamos probablemente el peor partido posible (en Londres), tuvimos ocasiones y momentos que podríamos haber aprovechado. No somos tontos, pero confiamos en nuestra capacidad", explicó.

Y para tener opciones en la vuelta para remontar un 3-0 necesitan "un mayor compromiso, una mejor comprensión de lo que el partido requiere, más limpio con el balón, mejor en la transición". "Sabemos que podemos jugar mucho mejor, que podemos hacer muchas cosas mucho mejor, y eso es lo que queremos mostrar mañana. Perder es una cosa, pero otra cosa es no aprender, y eso es algo que hemos hecho para mañana", reflexionó.

"Hemos demostrado en algunos partidos este año que podemos ser capaces de hacer algo especial, independientemente de los momentos decepcionantes. Tengo que sentarme aquí y confiar en el equipo, en el vestuario que tengo ahí abajo, y eso no tiene nada que ver con la historia. Eso tiene que ver con los chicos, trabajando duro, sin importar la adversidad. Por eso tengo confianza. No tanto por la historia. La historia también es una cosa, pero eso es lo que veo a diario y sé que podemos lograrlo", agregó con confianza.

Y es que el grupo comenzó a cree en la remontada de manera "inmediata" tras la derrota por 3-0. "Tenemos que marcar goles mañana y tenemos que vivir con eso y esperar ese nivel de nosotros mismos. Pero preocuparse sobre si hemos ganado por más de un gol en los últimos meses y si podemos hacerlo de nuevo, eso no es una preocupación para mí. Estas noches son diferentes y espero que lo podamos mostrar mañana", repitió.

Además, analizó el dato de la distancia recorrida en la ida, con 14 kilómetros más para el conjunto inglés, "el equivalente a un jugador y un poco más". "Por supuesto, tiene un impacto en el juego. Pero el año pasado fue similar, no siempre corrimos más, pero estábamos organizados, hay un elemento de saber dónde correr y qué espacios cubrir, y eso no involucra correr como un pollo sin cabeza. Se trata de encontrar el equilibrio entre correr mucho y saber dónde correr", relató.

"Es muy normal, las emociones en un campo de fútbol crecen y te comunicas con tus compañeros más fuerte que con tu madre, tu padre o tu mujer. Tenemos una relación muy diferente con nuestros compañeros. Tiene que haber ese nivel de honestidad con los demás", concluyó sobre las recriminaciones sobre el terreno de juego con otros jugadores como Vinícius Júnior.

