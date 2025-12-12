Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA

BEN SULAYEM Mohammed (uae), President of the FIA, portrait during the 2025 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, 24th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from December 05 to 07, 2025 on the Yas Marina Circuit, in Abu Dhabi, United Arab Emirates - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El emiratí Mohammed Ben Sulayem fue este viernes reelegido presidente sin oposición de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras la votación en la Asamblea General del organismo, celebrada en Tashkent (Uzbekistán), por lo que inicia su segundo mandato de cuatro años, hasta 2029, tras su elección inicial en 2021.

"En los últimos cuatro años, la FIA ha experimentado una amplia transformación, mejorando la gobernanza, las operaciones y restaurando la salud financiera de la federación. Estos cambios han reforzado la posición de la FIA como organismo rector mundial del automovilismo y principal autoridad en materia de movilidad segura, sostenible y asequible", destacó la FIA en su página web.

Bajo la presidencia de Mohammed Ben Sulayem, según el comunicado, la FIA ha pasado de unas pérdidas de 24 millones de euros en 2021 a un resultado operativo de 4,7 millones de euros en 2024, "el mejor resultado financiero de la federación en casi 10 años".

Y este viernes, la Asamblea General de la FIA, se anunció una previsión de resultados operativos para 2025 de 4,4 millones de euros, para seguir con este "impulso continuado y una mejora financiera sostenida" y "aumentar la inversión a largo plazo en los en los miembros y en programas estratégicos en todo el mundo".

El comunicado destacó que, con Ben Sulayem, la FIA "ha reforzado su identidad institucional global tanto en el automovilismo como en la movilidad, ampliando la actividad de desarrollo regional, apoyando la participación de las bases y profundizando el compromiso con los socios internacionales en materia de seguridad, movilidad sostenible y el futuro del transporte".

Ben Sulayem agradeció a los miembros de la FIA "por haber votado en un número extraordinario y haber depositado su confianza" en el emiratí "una vez más". "Hemos superado muchos obstáculos, pero hoy, juntos, somos más fuertes que nunca", expresó en declaraciones recogidas en el comunicado.

"Es un verdadero honor ser presidente de la FIA, y me comprometo a seguir trabajando por la FIA, por el automovilismo, por la movilidad y por nuestros miembros en todas las regiones del mundo", agregó en su discurso.

La FIA aseguró que la elección se llevó a cabo de acuerdo con los estatutos del organismo a través de un proceso de votación "sólido y transparente, que refleja los fundamentos democráticos de la federación y la voz colectiva de sus miembros en todo el mundo".

Ben Sulayem ganó las elecciones sin oposición, ya que los otros candidatos -el ex comisario de la FIA Tim Mayer, la piloto Laura Villars y la modelo e influencer Virginie Philippot- finalmente no pudieron presentarse, al no cumplir la norma por la que deben reunir a siete vicepresidentes de las seis regiones de la FIA.