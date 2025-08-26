Ben Turner sorprende al sprint en la cuarta etapa de La Vuelta y Gaudu se coloca líder

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Ben Turner, del Ineos Grenadiers, se ha impuesto este martes al esprint en la cuarta etapa de La Vuelta a España, disputada entre la localidad italiana de Susa y la francesa de Voiron sobre 206,7 kilómetros, mientras que el francés David Gaudu (Groupama-FDJ) consiguió el maillot rojo tras entrar en línea de meta 17 puestos por delante de Jonas Vingegaard (Team Visma).

Ben Turner se ha llevado de manera sorprendente el triunfo de la cuarta etapa de La Vuelta España, que finalizó en la población francesa de Voiron, tras vencer en el esprint al gran favorito para alzarse con la etapa, el belga Jasper Phillipsen (Alpecin-Deceuninck), que tuvo que conformarse con la segunda posición. En la general, Goudu, que llegaba igualado en tiempo con Vingegaard, consiguió asaltar el maillot rojo gracias a finalizar 17 posiciones por delante de Vingegaard, que ahora es segundo.