Beñat Prados sufre una herida inciso-contusa y es duda ante el Alavés.

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista rojiblanco Beñat Prados tuvo que ser sustituido este jueves a los pocos minutos de ingresar en el terreno de juego en la vuelta de semifinales de la Liga Europa ante el Manchester United en Old Trafford tras sufrir una herida inciso-contusa, según informaron los servicios médicos del Athletic Club este viernes.

Beñat Prados apenas pudo disputar diez minutos del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League frente al Manchester United después de que el centrocampista navarro sufriera una "dura entrada" que "no tuvo ningún tipo de sanción por parte del árbitro" y que le provocó "una herida inciso-contusa en la cara anterior de pierna derecha". Además, el comunicado apunta que la disponibilidad del jugador "queda pendiente de evolución" y será duda el domingo ante el Deportivo Alavés.

El jugador del Athletic, además, publicó al término del partido una 'Historia' en su cuenta de Instagram en la que se veía la herida que le había provocado la entrada, y en la que se quejaba de la decisión tomada por el árbitro alemán Daniel Siebert: "No hay roja, no hay amarilla, no hay falta, juegue...".