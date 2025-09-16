MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club Beñat Prados sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá pasar por quirófano, ha confirmado este lunes el club vasco, y estará previsiblemente entre seis y ocho meses de baja, por lo que se perderá gran parte de la temporada.

"Las pruebas realizadas por los servicios médicos del Athletic Club al jugador del primer equipo rojiblanco Beñat Prados revelan que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", informó la entidad bilbaína.

Además, el club anunció que próximamente "se determinará la fecha para la intervención quirúrgica", que alejará al futbolista de 24 años, que cumple su tercer curso en San Mamés, entre seis y ocho meses de los terrenos de juego.

Esta misma temporada, el central Unai Egiluz sufrió esa misma lesión, y ya se encuentra en plena recuperación. El equipo de Ernesto Valverde, que este martes se estrena en Liga de Campeones ante el Arsenal, tendrá la oportunidad de incorporar a otro jugador para ocupar la plaza UEFA de Prados.