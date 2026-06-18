Beñat San José, nuevo entrenador del Rayo Vallecano

Archivo - August 29, 2023, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil: Estadio Beira-Rio Tecnico Benat San Jose do Bolivar (BOL), during the match between Bolivar and Internacional, for the quarterfinals of the 2023 Copa Libertadores, at Estadio Beira-Rio, t - Europa Press/Contacto/Liamara Polli - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico vasco Beñat San José es elegido por el Rayo Vallecano para reemplazar al navarro Iñigo Pérez, que dirigirá al Villarreal CF desde la próxima temporada, en el banquillo del equipo rayista, después de que el guipuzcoano finalizara contrato con la SD Eibar, según un comunicado.

Beñat San José, de 46 años, será el encargado de coger las riendas del Rayo de Iñigo Pérez, que alcanzó la final de la Conference League la pasada campaña y que abandonó la entidad rayista a finales de mayo tras dos temporadas al frente del banquillo del equipo de la franja.

El guipuzcoano comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia Saudí para dirigir al equipo Sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.

Posteriormente, continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15 y un curso después entrenó al Deportes Antofagasta de Chile, donde logró la mejor clasificación histórica del club. También dirigió el banquillo del Club Bolívar boliviano, con el que se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura en 2017.

En su regreso a Chile, entrenó a la Universidad Católica, levantando la Liga en 2018. Posteriormente, firmó por el Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen belga, con el que, en la campaña 2020-21, alcanzó las semifinales de Copa y logró la mejor clasificación histórica del club.

Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022 donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC.

En febrero de 2025, Beñat San José llega a la SD Eibar, club en el que ha permanecido hasta el final de la temporada 2025-26, dejando al equipo 'armero' en octava posición en LaLiga Hypermotion y disputando un total de 60 partidos en el banquillo del conjunto vasco. "Ahora, llega al Rayo Vallecano donde le deseamos la mejor de las suertes", expresó el comunicado del club madrileño.