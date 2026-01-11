Benavides y Canet hacen doblete en motos y Schareina pierde terreno en el Dakar

73 CANET Edgar (esp), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 6 of the Dakar 2026, on January 9, 2026 between Haïl and Riyadh, Saudi Arabia - Photo Frederic Le Floc'h / DPPI - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) ha conquistado este domingo la séptima etapa, en la categoría de motos, del Rally Dakar, de 459 kilómetros de especial entre Riad y Wadi ad-Dawasir (Arabia Saudí), y recorta tiempo sobre el líder, el australiano Daniel Sanders (KTM), mientras que el español Edgar Canet (KTM) ha concluido segundo y Tosha Schareina (Honda) se mantiene cuarto en la general, aunque perdiendo tiempo.

Después de la jornada de descanso del sábado, Canet, que sorprendió en esta edición del 'raid' al imponerse los dos primeros días, protagonizó una gran remontada desde el arranque, pasando 46º por el kilómetro 30, y llegó a meta a 4:47 del sudamericano, que dominó en todo momento la jornada y que sigue en el tercer puesto de la general provisional.

Así, el español completaba el doblete de KTM y superaba por diez segundos al francés Adrien Van Beveren (Honda), que cerró el podio del día. Por su parte, Schareina entró con el séptimo mejor crono, a 8:45 del ganador, y continúa en la cuarta posición general, aunque pierde más de tres minutos con la cabeza y ahora está a 15:06 de Sanders.

El australiano, sancionado el viernes por exceder el límite de velocidad y que acabó el día cuarto -a 5:35 de Benavides-, se mantiene como líder de las dos ruedas con un tiempo total de 28:47:31, con una ventaja de 4:25 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que este domingo solo pudo terminar décimo (9:15) y de 4:40 sobre Benavides.