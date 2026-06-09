El Benfica confirma la marcha de Mourinho al Real Madrid

Archivo - Jose Mourinho, head coach of SL Benfica, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El SL Benfica ha anunciado que el Real Madrid ha manifestado su "intención" de abonar 15 millones de euros por el fichaje del hasta ahora técnico del equipo, el portugués José Mourinho, además de desvelar que Marco Silva será su sustituto en el banquillo.

"El Benfica SAD comunicó a la CMVM -Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios- que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho", señaló el club portugués en un comunicado.

Además, la entidad lisboeta informó también de que ha llegado a un acuerdo con el técnico portugués Marco Silva para que ocupe el lugar de Mourinho las dos próximas temporadas, extensible hasta el curso 2028-29.