Benoît Paire se queda sin Juegos Olímpicos por su "comportamiento inapropiado"

Archivo - Benoit Paire (FRA) during the Roland Garros 2020, Grand Slam tennis tournament, on September 30, 2020 at Roland Garros stadium in Paris, France - Photo Stephane Allaman / DPPI

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista francés Benoît Paire no podrá participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio después de que el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Tenis (FFT) decidiese este viernes excluir al jugador de cualquier posible selección por su "comportamiento profundamente inapropiado" durante el torneo de Buenos Aires y el Masters 1.000 de Montecarlo.

"Ante la repetición de un comportamiento profundamente inapropiado por parte de Benoît Paire, el Comité Ejecutivo de la FFT, a propuesta del director técnico Nicolas Escudé y tras consultarlo con Sébastien Grosjean, capitán del equipo francés de Copa Davis, ha decidido excluir al jugador de una posible selección para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio", confirmó la FFT.

Paire, actual número 35 del mundo, protagonizó el pasado 4 de marzo un momento desagradable durante la segunda ronda del torneo de Buenos Aires ante el local Francisco Cerúndolo; se comportó de manera antideportiva e inadecuada tanto en la pista, escupiendo, maldiciendo y forzando dos dobles faltas finales, como fuera, con una reacción inapropiada en las redes sociales. "Al final vale la pena chupar", escribió en Twitter ante las críticas de los aficionados, mostrando una captura de pantalla con los millones que ha ganado en su carrera.

"Este comportamiento no fue aislado -varios episodios previos de raquetas rotas, maldiciones...-, y el Comité de Ética de la FFT había decidido por primera vez abordar la situación de oficio (...) El presidente de la FFT, Gilles Moretton, habló con Benoît Paire para recordarle que los jugadores profesionales tienen el deber de respetar los valores del deporte y el tenis", recordó la federación, que explicó que posteriormente Paire pidió disculpas al Comité.

La FFT tuvo en cuenta su carta de perdón y no le sancionó, pero todo volvió a saltar por los aires el pasado 11 de abril, tras su derrota ante el australiano Jordan Thompson en la primera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo. "No me importa el tenis, esto se ha convertido en un cementerio (...) Me importa una mierda este partido. El circuito está podrido y no me voy a retractar. Me da igual ganar o perder. Es lo mismo tirar un golpe ganador que hacer una doble falta", afirmó.

La federación lamentó estas palabras "profundamente poco éticas del deporte y los valores del tenis", así como sus "comportamientos inapropiados, antideportivos y repetitivos, que son inadmisibles y afectan muy negativamente a la imagen y los valores del deporte en general y del tenis en particular".

"El Comité Ejecutivo considera que el jugador no cumple con los requisitos para participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Así, decidió excluir a Benoît Paire de una posible selección para los Juegos de Tokio. Por tanto, no podrá ser seleccionado para representar a Francia en los Juegos que comenzarán en el mes de julio", advirtió, aunque le ofrece "apoyo para ayudarle a superar el período actual", para que pueda "recuperar la serenidad, la confianza y el placer de jugar y demostrar un comportamiento irreprochable en el futuro, digno de su talento".