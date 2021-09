Benzema: "Me he hecho daño otra vez en el dedo, pero ahora no tengo tiempo para parar"

Karim Benzema of Real Madrid looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and Celta de Vigo at Santiago Bernabeu stadium on September 12, 2021, in Madrid, Spain.

Karim Benzema of Real Madrid looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and Celta de Vigo at Santiago Bernabeu stadium on September 12, 2021, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"Creo en Vinícius, es un jugador 'top'"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Karim Benzema ha reconocido que ha vuelto a hacerse "daño" en el dedo meñique de la mano derecha, en la que luce un vendaje durante los partidos, pero que ahora, en plena temporada, "no" tiene "tiempo para parar y pasar por otra operación" porque quiere ayudar a sus compañeros, y ha afirmado que cree en el brasileño Vinícius y que es "un jugador 'top".

"Me operé una vez, pero tienes que estar dos meses fuera. Quería continuar con mis compañeros. Me he hecho otra vez daño, pero ahora no tengo tiempo para parar y hacer otra operación. Por eso juego con el vendaje", señaló en rueda de prensa antes del estreno en Liga de Campeones este miércoles ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza.

A pesar de ello, el ariete francés ha vuelto a exhibir un buen estado de forma en el inicio del curso. "No hay secreto, es el trabajo día a día. Cada año me siento mejor porque me cuido mucho a nivel físico y mental, desde el inicio de la temporada hasta el final. Me siento muy bien en el campo, trabajo en los entrenamientos y eso se nota en los partidos", apuntó.

"Creo que somos un equipo muy fuerte y lo que tengo que hacer es ayudarle con asistencias y con goles. Tenemos que ganar algo. Es una cosa de todo el equipo", explicó, y no negó que le gustaría ganar el Balón de Oro. "Es un sueño de todos los jugadores, pero lo más importante es lo que hago con mi equipo, ayudarle a ganar títulos. Todos los jugadores lo quieren ganar un día y yo también", afirmó.

Sobre el trío que forma con Eden Hazard y Vinícius, Benzema no quiso compararlo con la histórica 'BBC'. "Igualar no sé, porque es otra época, otro sistema y otros jugadores. Lo que he hecho con Cristiano y con Bale se acabó, fueron años de goles y goles. Es un trío que se va a quedar en la historia del fútbol. Hazard y Vinícius son dos buenos jugadores y vamos a ver", subrayó.

"Vini es un jugador joven que tiene experiencia en este club. Nos ayuda mucho; mete goles, pero también nos ayuda con velocidad. Siempre estoy con él, hablo con él y si puedo ayudarle a triunfar más en el Madrid lo voy a hacer, porque creo en él. Es un jugador 'top'", recalcó sobre el brasileño.

En otro orden de cosas, destacó que los goles encajados no son "problema de delanteros o de defensas", sino "de todo el equipo". "Empezamos los partidos para ganar; podemos trabajar más, pero este problema lo trataremos en el entrenamiento para no encajar más", expresó.

Por último, sobre el torneo continental, confesó que es una competición "especial" y que buscarán "demostrar" que quieren ganarla. "La 'Champions' es la competición más alta y con más presión. No estamos detrás de otros equipos, cada equipo tiene sus cosas en el fútbol de hoy. No hay favorito en el campo. Tenemos un buen equipo y vamos a pelear hasta ganar esta 'Champions'", indicó, antes de concluir rechazando hablar del frustrado fichaje de Mbappé. "Hemos hablado mucho de Kylian. Sabemos el jugador que es, pero me voy a concentrar en el partido de mañana", finalizó.