Benzema: "No deberíamos centrarnos en el dúo Mbappé-Benzema"

El delantero del Real Madrid Karim Benzema reconoció estar "más que feliz" por su convocatoria con Francia para la Eurocopa de este verano, un regreso casi seis años después al que "nunca" renunció, al tiempo que destacó la calidad de los 'bleus' sin querer centrarse en las opciones de su sociedad con Kylian Mbappé.

"Estoy más que feliz. Es un motivo de orgullo, he estado esperando esto durante mucho tiempo. Siempre he trabajado, nunca me he rendido, nunca me he dejado ir. Al final, es una recompensa", dijo este viernes en una entrevista con 'Onze Mondial'.

El pasado martes, el seleccionador galo, Didier Deschamps, el mismo que le apartó en octubre de 2015, confirmó la noticia tras anunciar públicamente los 26 elegidos para la Eurocopa. "Tengo prisa por estar allí, por entrenar, por empezar los partidos. Es un equipo con tanto talento, con tantos jugadores, que yo también quiero jugar", explicó el delantero del Real Madrid.

Benzema respondió a lo que espera de jugar con Mbappé. "Es un jugador joven pero muy, muy talentoso. Me gustan sus movimientos, cómo juega al fútbol. Nos toca llevarnos bien en el campo y no tengo ninguna duda al respecto, pero no deberíamos centrarnos en el dúo Mbappé-Benzema. Hay muchos jugadores con mucho talento en este equipo. El peligro puede venir de cualquier parte y mucho mejor para Francia", apuntó.