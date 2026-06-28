Bergs gana su primer título en la aplazada final de Eastbourne

Zizou Bergs, Eastbourne Open - Steven Paston/PA Wire/dpa

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista belga Zizou Bergs conquistó este domingo el torneo ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra), que se disputa sobre hierba, al imponerse al francés Ugo Humbert por 3-6, 6-1, 6-4 en la final que fue aplazada por lluvia el día anterior.

Bergs estrenó su palmarés ante un Humbert que buscaba el octavo título de su carrera, logrando una gran remontada tras ceder el primer set, que se reanudó en el cuarto juego después de que el sábado la final no se pudiera disputar por la lluvia.

Bergs aterrizó en Eastbourne sumido en una racha de seis derrotas consecutivas, amontonadas desde la gira de tierra batida, pero en la hierba inglesa se encontró para completar la mejor semana de su carrera y sacarse la espina de las finales perdidas en Auckland y 's-Hertogenbosch la pasada temporada.