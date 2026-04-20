El Bernabéu recibe a un Real Madrid tocado

Archivo - Jude Bellingham of Real Madrid CF competes for the ball with Toni Martinez of Deportivo Alaves during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Real Madrid CF at Mendizorrotza on December 14, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este martes (21.30 horas) al Deportivo Alavés en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, después de la eliminación hace casi una semana de la Champions en Múnich, por lo que busca lamerse las heridas y no volver a fallar en su misión casi imposible de pelear el título doméstico al líder FC Barcelona, mientras el conjunto vasco, en buena racha, quiere seguir fuera del descenso puntuando en un estadio en el que solo ha ganado en dos ocasiones en su historia.

Hace seis días el Real Madrid se despidió, con crueldad por dos goles en la recta final tras la expulsión de Eduardo Camavinga, de la competición continental en el Allianz Arena a manos del Bayern de Múnich. Con esta eliminación, decían adiós a la última oportunidad real de levantar un título -estaban a solo 4 partidos-.

Una decepción europea que deja un mes y medio de temporada duro a nivel deportivo, con siete encuentros por delante para recuperar una distancia de nueve puntos respecto al Barça. La machada roza lo imposible, aunque los blancos quieren reaccionar, tras cuatro encuentros seguidos sin ganar, y meter algo de presión al conjunto azulgrana, al que se medirán en cuatro jornadas en el Clásico del Spotify Camp Nou, que apunta a ser decisivo.

Con el orgullo tocado y casi hundido, Álvaro Arbeloa tiene la misión de, sin saber si continuará la próxima temporada al frente del banquillo del primer equipo, recuperar la motivación en una plantilla que se queda sin grandes títulos por segundo curso seguido. Y el primer paso es en un Bernabéu que ya ha pitado a sus jugadores esta campaña, y ante un Alavés que se juega la permanencia.

Los de Quique Sánchez Flores llegan con una racha de cuatro partidos sin perder -la mejor racha de la temporada-, y solo un punto por encima de los puestos de descenso. Así, y atendiendo a la depresión que puede dominar al entorno merengue, tienen una oportunidad para asaltar el feudo madridista, donde solo han ganado en una ocasión desde mayo del año 2000. El equipo vitoriano tiene donde mirarse, ya que Getafe CF (0-1) y Girona FC (1-1) han puntuado recientemente en Chamartín.

Los 'babazorros' quieren alargar el dolor blanco en abril, mes en el que no han logrado ningún triunfo doméstico, y sumar la que sería su segunda victoria en 10 partidos. El Alavés viene de empatar (3-3) ante la Real Sociedad, flamante campeona de la Copa del Rey Mapfre, y parece clave seguir teniendo efectividad ofensiva, ya que ha marcado 9 goles en sus últimas tres salidas ligueras. Enfrente, un Real Madrid con problemas atrás y que ha encajado en los últimos ocho partidos de Liga, una mala racha que no sufría desde hace 7 años.

En la primera vuelta, el conjunto madridista sufrió para vencer (1-2) en Mendizorrotza, gracias a un gol en los últimos minutos de Rodrygo Goes, que sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla. Para este duelo en el Bernabéu, Arbeloa tampoco podrá contar con Thibaut Courtois ni con Raúl Asencio y, salvo las dudas de Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold -pudiendo ver a Fran García y Dani Carvajal-, está en disposición de colocar al once de gala dado el parón por a final de Copa.

En el Alavés, que tiene el sábado una final ante el RCD Mallorca, todo dependerá de si colocan defensa con tres o cuatro centrales, con la posibilidad de que Ángel Pérez y Youssef actúen como carrileros. También podría entrar Jon Guridi por Carles Aleñá y Lucas Boyé por Diabaté, instalado en el once en las últimas jornadas. Además, Toni Martínez ha generado 4 goles (3G y 1A) en los últimos 3 encuentros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Ángel Pérez, Jonny, Tenaglia, Parada, Youssef; Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni Martínez y Biabaté.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valencia).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.30/DAZN.