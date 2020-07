Bernardo: "El 'perico' volverá a volar alto"

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa Bernardo Espinosa, que juega esta temporada en el RCD Espanyol cedido por el Girona FC, ha asegurado que los 'pericos' volverán a "volar alto" pronto por lo "especial" que es su afición y por la historia del club.

"Donde hay un 'perico', no hay miedo; hay resiliencia. Por eso, no tengo dudas de que el 'perico' volverá a volar alto", manifestó el central colombiano en sus redes sociales.

A sus 30 años, el de Santiago de Cali disfruta de sus últimos días como 'perico', pues al final de temporada terminará su cesión y regresará a un Girona que, de momento, lucha por meterse en el 'play-off' de ascenso a LaLiga Santander.

"Pocos meses he necesitado para comprender que el 'perico' es especial, indomable, de una fidelidad absoluta. El 'perico' es generoso, resistente, perseverante y lleva como escudo el orgullo y la humildad. Valiente en las adversidades, nunca se rinde", señaló.

No obstante, no olvidó pedir perdón. "Hoy es el día de pedir, con el mayor de los respetos, disculpas a toda esta familia por no haber sabido cumplir con la responsabilidad de llevar este escudo al mínimo objetivo que sus casi 120 años de historia merecen. No hemos estado a la altura, ni de ustedes ni de este escudo", se sinceró.