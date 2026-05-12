El Betis asegura la Champions y el Levante sale del descenso en Balaídos

Cucho Hernandez of Real Betis celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Elche CF at La Cartuja stadium on May 12, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis ha asegurado matemáticamente su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones al superar este martes, en la trigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports, al Elche CF (2-1), que no logra alejarse de una zona de descenso de la que sale el Levante UD, que ha remontado al RC Celta (2-3).

El 'Cucho' Hernández se encargó de inaugurar el luminoso en La Cartuja cuando apenas habían transcurrido ocho minutos desde el pitido inicial; el colombiano recibió en la frontal del área y, tras deshacerse de la zaga rival, ajustó un disparo imposible para Matías Dituro.

Antony, con un zurdazo que lamió el poste, rozó el segundo, pero fueron los ilicitanos los que, poco antes del intermedio, consiguieron anotar. Héctor Fort armó el disparo que, tras tocar levemente en Junior Firpo, se coló en el fondo de las mallas (min.41).

Sin embargo, los de Eder Sarabia vieron trastocados sus planes nada más regresar de vestuarios, cuando el francés Léo Pétrot vio la roja directa por una dura entrada a destiempo sobre Antony. Víctor Chust, en un intento de despeje, estuvo a punto de anotar el propia para los franjiverdes, que empezaron a sufrir con uno menos.

Ya en el minuto 68, Pablo Fornals devolvió la ventaja a los verdiblancos con un remate con rosca a la escuadra desde la frontal. Abde pudo sentenciar con un disparo que sacó Dituro, y Álvaro Rodríguez respondió con otro zapatazo que se marchó cerca del travesaño. Ya en el descuento, el 'Cucho' tuvo en sus botas el segundo de la noche, pero el portero ilicitano evitó el tanto.

Con 57 puntos, el Betis alcanza los 57 puntos, siete más que el Celta a falta de dos jornadas, y asegura matemáticamente la quinta posición, que este año da billete para la próxima edición de la Champions. El Elche, mientras, se queda con 39 unidades, los mismos que ahora marcan las posiciones de descenso.

En ABANCA Balaídos, el Levante ha puesto la lucha por el descenso patas arriba y ha abandonado los puestos de peligro seis meses después tras remontar ante un Celta (2-3) que desperdició en dos ocasiones su ventaja pero que, aún así, conservará su sexta posición, eso sí, diciendo adiós a sus opciones de llegar a Champions.

Fueron los gallegos los que consiguieron abrir la lata en Vigo gracias a un disparo cruzado de Ferran Jutglà que no pudo detener Mathew Ryan (min.4), que poco antes había evitado el primero de Fer López. Sin embargo, Kervin Arriaga, con la ayuda de Ionut Radu, consiguió equilibrar la contienda justo antes del descanso (min.43).

De nuevo Jutglà adelantó a los de Claudio Giráldez nada más reanudarse el partido al aprovechar un buen centro de Javi Rueda, pero las urgencias del cuadro granota se dejaron sentir. Dela, con un chut desde 30 metros directo a la escuadra, igualó el choque en el minuto 57, y solo seis minutos más tarde Roger Brugué, que acaba de ingresar en el terreno de juego, le dio la vuelta al marcador al rematar de cabeza un balón a saque de esquina (min.63).

Brugué todavía pudo amarrar la victoria de los de Luís Castro en los últimos minutos, pero su remate lo repelió el palo. Con este resultado, los valencianos abandonan la zona de descenso y meten al Girona en zona de peligro, con los mismos 39 puntos que atesoran el propio Levante, el RCD Espanyol, el RCD Mallorca y el Elche.