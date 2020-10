El Betis aspira con 'Forever Green' a convertirse "en el club más verde del planeta"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis presentó este jueves 'Forever Green', su plataforma de sostenibilidad para empresas e instituciones que quiere aprovechar el poder del fútbol y con la que aspira a convertirse "en el club más verde del planeta".

'Forever Green' es un compromiso fundado por el conjunto verdiblanco con el propósito de concienciar a la población sobre la necesidad actual de luchar contra el cambio climático y con la que la entidad andaluza pretende "contribuir a un planeta mejor y a mejorar futuro de las personas que lo habitan", como indicó su presidente, Ángel Haro.

"Estamos convencidos de que este es nuestro camino. El Betis quiere ser el club más sostenible del planeta, ser el más verde. Queremos seguir siendo verdes siempre porque nuestros hijos se lo merecen", subrayó el dirigente.

Este advirtió que esta actitud no tiene nada que ver con "posición de marca" sino que forma parte de la "visión estratégica" del club. "Llevo tiempo en el sector de las energías renovables y para mí este plataforma es un orgullo. Tenemos claro que sin planeta, no hay fútbol, y que sin fútbol, no hay Betis, que para los béticos es una forma de sentir que para seguir disfrutándola tenemos que seguir cuidando este planeta", apuntó.

Haro aseguró que sus jugadores se comprometerán con esta plataforma, que es "abierta a las empresas e instituciones" y que usa "el altavoz que supone el mundo del fútbol". "Su repercusión nos permite lanzar mensajes y es propicio para incentivar una serie de valores. Sería una pena no usar este medio para un fin tan noble", remarcó, deseando que los aficionados se conviertan en sus "mejores aliados" para extender esta postura ;sostenible.

El presidente verdiblanco también se refirió al climático, al de reciclaje, al de movilidad, al de la naturaleza y al de la sostenibilidad como los cinco sectores principales del proyecto, y confesó que es "una propuesta que gusta a todos los patrocinadores y convierte al club en más amigable".

Junto al mandatario también participó el portero chileno Claudio Bravo, que reconoció que el cambio climático es "un tema complejo" que se trata mucho en su hogar y en su país de origen, "pionero en la búsqueda de energía renovable y poseedor de recursos naturales".

"Aún no somos conscientes de la fuerza que podemos tener sobre todo para educar a las nuevas generaciones en el cuidado de nuestro planeta. El cambio climático lo estamos ya sufriendo y pagando en otros países, y su concienciación es una labor permanente", agregó.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, felicitó al Betis por esta iniciativa con la que "consigue un doble objetivo". "Colabora con el medioambiente y consigue ser altavoz para que más personas y compañías se alíen a 'Forever Green'", explicó el dirigente, que apeló a estar "más concienciados" en el "camino imparable" por tener un mundo mejor.

GOBIERNO Y LA ONU CELEBRAN LA INICIATIVA

También participó en la presentación del proyecto, Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, que ve en esta acción del Betis "algo muy importante y sobre todo ilusionante". "Estamos viviendo momentos excepcionales y que el Betis ponga en marcha esta iniciativa es muy relevante", reconoció.

"Hay que actuar con ambición y contundencia, en este partido nos jugamos muchísimo. Esta iniciativa es un paso valiente, innovador y un acto responsable que se toma desde el gran altavoz que es el deporte y que tendrá un gran efecto de concienciación social", prosiguió.

Además, Niclas Svenningsen, manager for the Global Climate Action Team de Naciones Unidas, que apadrina este proyecto junto a 'Amazon', advirtió que el cambio climático es "una amenaza mucho más grave" incluso que el coronavirus, aunque ahora parezca "menos urgente".

"Pero sus consecuencias van a ser mucho peores. Tomar medidas no es solamente algo que esté bien hacer sino que es algo que hay que hacer. La iniciativa del Betis es algo con lo que estamos encantados y es una oportunidad fabulosa para que demuestre su liderazgo, ayude a la sociedad, que sirva de ejemplo y ayude a conseguir los objetivos de los acuerdos de París. Esto no es jugar unos contra otros sino jugar todos juntos", sentenció.