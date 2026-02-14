El Betis busca mantener el pulso por la 'Champions' y Valencia vive un derbi de urgencias

Antony of Real Betis Balompie celebrates a goal during the Spanish League, La Liga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Betis Balompie at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 8, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita el Mallorca Son Moix para medirse al RCD Mallorca en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los verdiblancos quieren sumar su tercer triunfo consecutivo ante un necesitado conjunto bermellón, mientras que el Ciutat de València vivirá en derbi valenciano de urgencias entre Levante UD y Valencia CF y el Athletic Club buscará en Oviedo rehacerse del tropiezo copero y alejar definitivamente el descenso.

El Real Betis se rehizo a las mil maravillas de la debacle copera ante el Atlético de Madrid (0-5) asaltando el Riyadh Air Metropolitano en la pasada jornada (0-1), un triunfo que le permitió situarse a cinco puntos del cuarto puesto. Una situación muy diferente a la que vive el RCD Mallorca, que tras la derrota en el Camp Nou ante FC Barcelona (3-0) volvió a situarse a tan sólo dos puntos de los puestos de descenso.

Los de Manuel Pellegrini, que se convirtieron en el primer equipo en ganar en el Metropolitano en LaLiga, quieren prolongar su momento lejos de La Cartuja y sumar su cuarta victoria liguera a domicilio, donde sólo ha caído derrotado en dos de los 12 partidos que ha disputado. Tres puntos que le permitirían mantener, al menos, cuatro puntos de distancia con respecto al Espanyol.

En lo deportivo, los de Manuel Pellegrini tendrán las dudas de inicio en la delantera del Cucho Hernández y el Chimy Ávila, por lo que Bakambú apunta a repetir titularidad. Además, Antony, que dio la victoria ante el Atlético de Madrid, buscará prolongar su mejor momento. Por su parte, el Mallorca se encomienda a Muriqi y Jan Virgili para poner fin a seis duelos consecutivos ante el Betis en Son Moix sin ganar --cinco derrotas y un empate--.

EL ATHLETIC, A REPONERSE DE LA DECEPCIÓN COPERA EN OVIEDO

Por su parte, la jornada dominical la abrirán en el Carlos Tartiere el Real Oviedo y el Athletic Club. Un partido en el que los rojiblancos, que vienen de caer en la ida de semifinales de la Copa del Rey MAPFRE, buscan encadenar dos victorias consecutivas en LaLiga por primera vez desde agosto, consiguiendo tres puntos que pondrían tierra de por medio con el descenso y les devolvería a la lucha por los puestos europeos.

Más límite es la situación de los carbayones, que no pudieron dar continuidad a su primera victoria en 2026 el pasado fin de semana por culpa del aplazamiento de su partido ante el Rayo Vallecano. Así, inician la jornada últimos y a siete puntos de la salvación, por lo que los tres puntos, un premio que no consiguen ante el Athletic desde 2001, se antojan claves para seguir aferrándose a la categoría.

En el apartado de bajas, Ernesto Valverde recupera para el encuentro a jugadores clave como son Oihan Sancet, Yuri Berchiche y Dani Vivian, que se han perdido las últimas jornadas por lesión, mientras que Alex Berenguer se perderá el duelo. En el lado asturiano, Almada podrá contar con el lateral Rahim Alhassane, aunque pierde a una pieza clave en el eje de la zaga como David Costas, al que sustituiría Bailly en el once.

DERBI VALENCIANO DE URGENCIAS

En el Ciutat de València, Levante y Valencia se enfrentan en el derbi de la ciudad del Turia en un duelo directo por la permanencia, con los granotas tratando de acercarse a la zona de salvación y el equipo 'che' buscando un triunfo que le permita alejarse de los puestos de peligro.

Los de Luís Castro, que reaccionaron con la llegada del técnico portugués al banquillo -dos victorias, dos empates y dos derrotas-, interrumpieron la pasada semana en San Mamés (4-2) una serie de dos jornadas sumando para quedarse con 18 puntos, a cinco de la primera de las plazas de permanencia, marcada precisamente por los valencianistas.

Eso sí, todavía deberán recuperar el próximo miércoles su partido aplazado ante el Villarreal, por lo que se antoja vital el derbi de este domingo, al que acudirán sin los sancionados Alan Matturro -expulsado ante el Athletic- y Jeremy Toljan ni los lesionados Ugo Raghouber y Roger Brugué.

Enfrente, el Valencia arrastra tres derrotas consecutivas, la de Copa ante el Athletic y las ligueras frente a equipos del 'Top 5' como el Real Betis (2-1) y el Real Madrid (0-2), y con solo un punto de renta sobre la zona de quema (23) necesita un triunfo que le impulse y que le permita alejar los fantasmas de un posible descenso a Segunda 40 años después.

Ahora, buscarán su segunda victoria a domicilio del curso en un encuentro en el que no estarán José Manuel Copete, sancionado, ni Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma, Thierry Correia, Dimitri Foulquier y Julen Agirrezabala, todos por lesión.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Oviedo - Athletic Club. Busquets Ferrer (C.Balear) 14.00.

Rayo Vallecano - Atlético. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16.15.

Levante - Valencia. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30.

Mallorca - Betis. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-manchego) 21.00.