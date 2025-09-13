El Betis busca reconducir su camino y Celta y Girona quieren estrenar su casillero de victorias

Osasuna y Rayo Vallecano esperan dar un salto en la clasificación

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis busca este domingo en el Ciutat de València (16.15 horas) su primer triunfo a domicilio del curso ante un Levante UD que ha caído en sus tres primeros partidos, en una cuarta jornada de LaLiga EA Sports en la que RC Celta y Girona FC ansían estrenar su casillero de victorias en ABANCA Balaídos (14.00 horas) y en la que CA Osasuna y Rayo Vallecano esperan dar un salto en la clasificación (18.30 horas).

Los verdiblancos llegaron al parón por selecciones con una derrota, la primera de la temporada, frente al Athletic Club en La Cartuja (1-2), que les impidió asaltar la zona noble de la tabla. Ahora, atesoran cinco puntos -han disputado también el duelo adelantado de la sexta jornada frente al Celta (1-1)-, a uno del sexto puesto.

En la capital del Turia, los de Manuel Pellegrini tratarán de firmar su primer triunfo lejos de Sevilla -acumulan dos empates en sus desplazamientos hasta ahora-, todo sin los lesionados Isco Alarcón, Aitor Ruibal y Ricardo Rodriguez, y pendientes de Marc Bartra, con molestias musculares, y el Chimy Ávila, que negocia su salida a Pumas.

Enfrente, el equipo granota necesita vencer en casa después de caer en sus tres primeros choques del curso frente a Deportivo Alavés (2-1), FC Barcelona (2-3) y Elche (2-0), unos resultados que le dejan penúltimo en la clasificación. En busca de sus primeros puntos, Julián Calero no podrá contar con Alan Matturro, por lesión, mientras que Kervin Arriaga es duda.

CELTA Y GIRONA, A POR SU PRIMER TRIUNFO

En Balaídos, el RC Celta ansía celebrar su primer triunfo para cargarse de moral antes de estrenarse en Liga Europa. Después de perder en su estreno en casa ante el Getafe (0-2), los gallegos enlazaron empates frente al RCD Mallorca (1-1), el Betis (1-1) y el Villarreal (1-1), este último salvado gracias a un gol de Borja Iglesias en el descuento.

Sin embargo, sus tres puntos, solo dos por encima de la zona de descenso, podrían hacer aflorar los nervios en la parroquia viguesa, por lo que un triunfo ante el colista Girona se antoja vital. Para ello, Claudio Giráldez, que recupera a Carl Starfelt y que solo tendrá la duda de Marcos Alonso, apostará arriba por el tridente compuesto por Iago Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

El Girona, sin embargo, llega mucho más necesitado a la cita; sus tropiezos ante Rayo (1-3), Villarreal (5-0) y Sevilla (0-2) le han hecho descender a la última posición de la tabla y situarse como el equipo menos goleador (1, igual que el Real Oviedo y Osasuna) y el más goleado (10) de la categoría.

Las dudas sobre la continuidad de Míchel, el hombre que les metió en la 'Champions' hace un par de temporadas, han empezado a surgir, y solo una victoria podría aplacarlas. El preparador vallecano deberá lidiar con las ausencias de Juan Carlos Martín y Ricard Artero por lesión, y se mantiene pendiente del estado de Viktor Tsygankov y Abel Ruiz.

OSASUNA Y RAYO QUIEREN MIRAR ARRIBA

En El Sadar, Osasuna y Rayo Vallecano, cada uno con un triunfo en su casillero, se enfrentan para tratar de dar un salto en la clasificación liguera. Los navarros suman hasta el momento tres unidades, conseguidas precisamente al calor de su público frente al Valencia (1-0), donde Ante Budimir anotó el hasta ahora único gol del equipo en esta liga.

En sus otros dos compromisos, el cuadro de Alessio Lisci se quedó a cero ante el Real Madrid (1-0) y ante el RCD Espanyol (1-0). Para el duelo frente a los madrileños, el técnico rojillo recupera a Valentin Rosier, pero no podrá contar con Moi Gómez, con una lesión en los isquiotibiales.

El Rayo, por su parte, arrancó bien la campaña, doblegando al Girona (1-3) y avanzando a la fase de liga de la Conference League, y tras tropezar en San Mamés (1-0) sacó un valioso empate ante el Barça en Vallecas (1-1). Ni Abdul Mumin ni Nobel Mendy estarán disponibles para el duelo de este domingo.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

RC Celta - Girona FC. Cordero Vega (C.Cántabro)14.00 horas.

Levante UD - Real Betis. Muñiz Ruiz (C.Gallego)16.15 horas.

CA Osasuna - Rayo Vallecano. Soto Grado (C.Riojano) 18.30 horas.

FC Barcelona - Valencia CF. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00 horas.