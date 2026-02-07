El Betis busca revancha en el Metropolitano ante un Atlético de Madrid crecido

Fidalgo of Real Betis laments during the Spanish Cup, Copa del Rey, Quarter of Final football match played between Real Betis and Atletico de Madrid at La Cartuja stadium on February 5, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Atlético de Madrid y Real Betis Balompié volverán a verse las caras este domingo (18.30 horas) en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, tan solo tres días después de que los colchoneros ganasen contundentemente (0-5) a los béticos en cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre, pero con la necesidad de afianzar su tercer puesto liguero ante un adversario con sed de venganza por haber encajado dicha goleada.

Cuando el balón ruede en el Riyadh Air Metropolitano, apenas 72 horas habrán pasado desde el último enfrentamiento entre ambos conjuntos. En ese tiempo, rojiblancos y verdiblancos habrán festejado y lamentado, respectivamente, el resultado del pasado jueves en un cruce copero donde los pupilos de Diego Pablo Simeone mejoraron sus sensaciones recientes.

Ahora tratarán de replicarlo y poner fin a la irregularidad con lo que comenzaron 2026, habiendo ganado solo dos de sus cuatro compromisos ligueros, frente a Deportivo Alavés (1-0) y RCD Mallorca (3-0). Eso les ha alejado de la lucha por el título, ya que el líder FC Barcelona está a 13 puntos tras su victoria sabatina frente al mismo Mallorca.

Aun así, muchos aficionados rojiblancos quieren creer hasta el final y para ello el equipo necesita contar los partidos por victorias. En casa no pierde el Atlético una cita de Liga desde mediados de marzo de 2025, cuando el Barça remontó (2-4) para confirmar una 'semana negra' de los madrileños tras ser eliminados en Liga de Campeones, trauma incluido por el doble toque de Julián Álvarez en su penalti de la tanda.

Y aunque como locales en Liga se muestran casi invencibles este curso --únicamente el Elche le ha puntuado en Madrid--, los colchoneros ya probaron el amargo sabor de la derrota en su último encuentro europeo hasta la fecha, cuando el Bodo/Glimt sorprendió y remontó hasta el 1-2.

Precisamente, ese partido levantó revuelo en la grada del estadio, que comenzó a señalar hacia el banquillo. Será ahora el reencuentro del 'Cholo' Simeone con los aficionados locales, aunque parece que el agua que llega más calmada por la buena imagen dada en La Cartuja y ante el reto mayúsculo de este febrero con Liga, Copa y Champions en juego y donde el mínimo error puede condenar otra campaña a terminar en sequía.

Para evitar eso, el técnico argentino se agarra a sus tres nuevas incorporaciones --Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y Ademola Lookman--, que despiertan ilusión y esperanza; en especial, el internacional nigeriano, que ya demostró su capacidad ofensiva en el primer encuentro con gol y asistencia. Se espera que vuelva a ser de la partida aprovechando la lesión de Alexander Sorloth, al lado de un Julián Álvarez, ya recuperado de su proceso febril, que anhela romper su sequía goleadora.

La baja de Pablo Barrios y la duda del estado físico de Johnny Cardoso abre la puerta al juego de posiciones para Simeone en el centro del campo. Tendrá que decidir si adelantar la posición de Marcos Llorente para acompañar al capitán, Koke Resurrección, o dar la primera titularidad al joven Mendoza delante de su nueva afición.

Por su parte, el Betis afronta este nuevo duelo ante los rojiblancos con la esperanza de ofrecer mejor cara que en la Copa. Buscan venganza. Sin embargo, los resultados de las temporadas pasadas no auguran tarea fácil. Los verdiblancos no saben lo que es ganar como visitante a Simeone; es más, la última victoria bética en casa del Atlético de Madrid data de mediados del mes de diciembre de 2011 en el ya demolido Vicente Calderón (0-2) y en el que fue el último partido de Liga sin el entrenador argentino en el banquillo colchonero.

Sin embargo, el plantel de Manuel Pellegrini quiere romper esa mala racha. Llegan en quinta posición y queriendo aspirar a más en la tabla. Pero para lograr tal objetivo, sus números como visitantes han de mejorar con urgencia. Si en La Cartuja muestran su músculo y fortaleza, lejos de Sevilla solo suman dos victorias en Liga, registro pobre para un equipo que quiere aspirar por jugar Champions la temporada que viene.

Además, el último triunfo como visitante se remonta a noviembre en el derbi (0-2) y de cosechar una nueva derrota, encadenaría por primera vez desde diciembre de 2024 dos partidos seguidos fuera de casa en Liga sin sumar un punto. El 'Ingeniero' cuenta con las bajas seguras de Isco Alarcón, 'Cucho' Hernández, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín, por lo que el once titular podría asemejarse al de Copa, pero sin el experimento en la portería con Álvaro Valles de la partida..

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Giménez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Baena; Lookman y Julián Álvarez.

BETIS: Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Rodríguez; Deossa, Roca, Fornals; Antony, 'Chimy' Ávila y Abde.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Catalán).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 18.30/Movistar+ LaLiga.