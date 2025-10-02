Betis y Celta cumplen ante Ludogorest y PAOK con la primera victoria europea

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis firmó este jueves su primera victoria del curso en la Liga Europa al ganar a domicilio (0-2) al Ludogorest, en la segunda jornada de competición, igual que logró el RC Celta, con una gran remontada (3-1) ante el PAOK en ABANCA Balaídos.

El cuadro andaluz se impuso con rotaciones y sin sufrir gracias a los goles de Gio Lo Celso y 'Son' en propia puerta. El Betis se encontró con un Ludogorest replegado, con frío y lluvia en el Huvepharma Arena de Razgrad. El equipo búlgaro apostó por aguantar y buscar la contra con Caio Vidal y Eric Bile, pero el Betis no lo permitió. Los de Manuel Pellegrini tuvieron control del encuentro con un Lo Celso al mando de las operaciones.

Por si fuera poco, el argentino marcó la diferencia con un golazo a la media hora de juego, tras una buena presión de Natan para recuperar el balón. La pelota quedó suelta para un Lo Celso que remató con una rosca perfecta al segundo palo, el 0-1 que mandó al descanso a pesar de la última ocasión del Ludogorest.

'Son', Francisco Javier Hidalgo Gómez, sevillano de los locales, rozó la falta directa, la mejor ocasión de los suyos. El Betis se dejó ir en la reanudación, frío a la salida de vestuarios, pero el propio 'Son', reconocido socio verdiblanco, hizo en propia puerta el 0-2 tras un remate fallido de Junior Firpo. Los de Pellegrini cargaron bien el ataque, con muchos efectivos.

El 0-2 de la tranquilidad permitió ver de nuevo a Lo Celso al mando y a los visitantes guardando fuerzas. Además de las rotaciones, el técnico bético no necesitó quemar naves, aunque dio entrada a Abde para los últimos 20 minutos. El extremo se encontró con el poste en la opción de sentenciar aunque el cuadro local, con algo más de posesión, amenazó en los últimos minutos.

Álvaro Valles salvó una importante portería a cero, pese a un error con susto al final que corrigió Natan, y los de Pellegrini lograron su primera victoria en Liga Europa, cuatro puntos, tras el empate en la primera jornada contra el Nottingham Forest.

EL CELTA TAMBIÉN SE ESTRENA

En sesión nocturna, el RC Celta hizo también los deberes para no solo estrenarse en Europa, sino lograr la primera victoria de la temporadas tras siete jornadas de Liga sin lograrlo. Los de Claudio Giráldez empezaron por debajo en el marcador, tras las ocasiones de Marcos Alonso e Ilaix Moriba que no vieron la red, en un error de salida de balón que aprovechó Georgios Giakoumakis en el 37'.

El equipo griego aprovechó su primer disparo a puerta y se creció en tareas defensivas, pero justo antes del descanso empató el Celta. Iago Aspas, con un gran cabezazo, hizo un justo empate. Además, el capitán enseñó el camino a los suyos cuajando un gran partido, dando criterio a los locales en busca de la remontada. Al poco de la reanudación, Borja Iglesias estiró su racha a seis partidos seguidos marcando (2-1), tras el rechace del disparo de Williot Swedberg. Óscar Mingueza fue también clave viendo desmarques.

Un golpeo de Giannis Konstantelias estuvo cerca de meter al PAOK en el partido, pero entre los cambios y el empuje de Balaídos, el Celta se esmeró para confirmar el primer triunfo en Europa ocho años después. Los de Giráldez, que perdieron la primera jornada de la competición en Stuttgart, rondaron el tercero hasta que acertó Swedberg, con suspense por el VAR, para rubricar un paso al frente de los gallegos, con su afición cantando los himnos celestes.