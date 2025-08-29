Betis y Celta tienen suerte dispar en su fase de liga de la Liga Europa

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis y el RC Celta conocieron este viernes a sus respectivos ocho rivales de la Fase Liga de la 'Europa League' 2025-2026, tras el sorteo celebrado en Mónaco, que deparó más suerte al equipo vigués que al sevillano, que no tendrá un camino fácil para arrancar una competición en la que comparten tres de sus rivales.

El conjunto verdiblanco no tuvo demasiada fortuna y tendrá que enfrentarse a rivales de entidad como el Feyenoord neerlandés, el Olympique de Lyon francés o el Nottingham Forest inglés, aunque lo positivo es que todos estos duelos serán en La Cartuja, con el Utrecht siendo el otro equipo que visitará Sevilla.

Por otro lado, las salidas no serán tan complicadas para el conjunto que entrena Manuel Pellegrini, actual subcampeón de la Conference League, que tendrá que visitar al Dinamo de Zagreb croata, al PAOK griego, al Ludogorets búlgaro y al Genk belga.

En cambio, el RC Celta, que vuelve a jugar la competición europea ocho años después, tuvo un sorteo probablemente algo más amable. Los de Claudio Giráldez se medirán en casa al Lille y Niza franceses, al PAOK griego, y al Bolonia italiano, aunque fuera de casa sí tendrá.

Más complicadas parecen los duelos a domicilio para el conjunto gallego que tendrá que rendir visita al Dinamo de Zagreb y al Ludogorets, al igual que el PAOK rivales del Betis, y a dos equipos potentes como el Stuttgart alemán y el Estrella Roja serbio, este eliminado en la última fase previa de acceso a la Champions.

--RIVALES DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA LIGA EUROPA.

REAL BETIS: Feyenoord (C), Dinamo de Zagreb (F), Olympique de Lyon (C), PAOK (F), Nottingham Forest (C), Ludogorets (F), Utrecht (C) y Genk (F).

RC CELTA: Lille (C), Dinamo de Zagreb (F), PAOK (C), Estrella Roja (F), Niza (C), Ludogorets (F), Bolonia (C) y Stuttgart (F).