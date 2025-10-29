Betis, Espanyol, Celta, Alavés y Levante cierran la primera eliminatoria de Copa del Rey

Archivo - Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. - Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Real Betis, RCD Espanyol, RC Celta, Deportivo Alavés y Levante UD son los cinco equipos de LaLiga EA Sports que cierran la primera eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE 2025-26, que vive este jueves sus últimos 13 encuentros de un total de 56.

Este jueves se cruzan los últimos 26 equipos de los 112 que participan en esta primera ronda de la Copa del Rey, sin los exentos FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, por jugar la Supercopa de España. Una primera ronda en la que se pueden ver hasta 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico del fútbol español.

Esta primera eliminatoria empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local, por lo que este martes hasta seis equipos de Primera División visitarán a rivales modestos y llevarán el fútbol de élite a localidades y estadios de toda España.

Uno de los partidos con más relato de esta eliminatoria es el Palma del Río-Real Betis a las 21.00 horas. El delantero Sergio León, de 36 años y canterano verdiblanco, vivirá una noche especial en el Municipal que también lleva su nombre y que ha multiplicado por 10 su aforo, hasta las más de 8.000 localidades. El conjunto cordobés viene de ganar este fin de semana en el Grupo 1 de la División de Honor andaluza y afronta el duelo copero con la ilusión por las nubes.

Por su parte, el campeón en 2022, con tres Copas en su palmarés, llega a este partido tras la derrota en casa ante el Atlético en una serie de tres encuentros sin ganar, por lo que esperan que la Copa sea su bálsamo para coger impulso. Además, habrá rotaciones para un equipo con competición europea y que ahora afronta en una semana las duras visitas de Mallorca y Olympique de Lyon en la Europa League.

A las misma hora, el Atlètic Lleida, fundado hace poco más de seis años, espera dar una alegría a los 6.000 espectadores que acudirán al Camp d'Esports en su duelo ante el Espanyol. En Segunda RFEF, los ilerdenses marchan en puestos de descenso con solo un triunfo en sus últimos cinco partidos, aunque fue frente el filial del Barça.

Enfrente, un club 'perico' con cuatro Copas y nueve finales en su palmarés y entrenado por Manolo González, que se curtió en categorías como las del Atlètic Lleida y ahora lleva la batuta del equipo revelación de LaLiga EA Sports. Solo han perdido uno de los últimos cinco encuentros, y está a un solo puntos de puestos de Liga de Campeones.

En Navia, el Puerto de Vega, luchando por el 'playoff' en Autonómica Asturiana, recibe al Celta de Claudio Giráldez, que sumó este fin de semana su primera victoria en Liga. El modesto conjunto naviego, flamante campeón de la primera Copa Asturfútbol, se enfrentará a un equipo celeste que el curso pasado llevó a la prórroga al Real Madrid en octavos y ha estado en cuatro finales coperas, la última en 2001.

A las 20.00, el Getxo CD de la División de Honor de Bizkaia se enfrenta en Gobela, con sus 1.200 espectadores, al Alavés, finalista en 2017 y solo una victoria en los últimos seis partidos, en su regreso a la Copa del Rey. El conjunto de Vizcaya se aferra a un campo pequeño y de hierba artificial -para el que los de Coudet se han intentado aclimatar en la previa entrenando también en sintético- y en el que su público apretará para lograr la machada, después de eliminar al Betis de Valladolid en la previa.

También como representante de 'Primera', el Levante, con una victoria en cuatro partidos y ya avisados del curso pasado cuando el Pontevedra les eliminó en primera ronda, se enfrenta a un Orihuela CF de mitad de tabla del Grupo 5 de Segunda RFEF. Julián Calero introducirá rotaciones para repartir minutos y teniendo en cuenta el partido clave de este domingo ante el Celta. Existe un antecedente entre ambos, en 1979 y de segunda ronda, que terminó con triunfo 'granota' por un marcador global de 6-0.

Este jueves también se disputarán otros encuentros como el CD Valle de Egües-FC Andorra, el CD Estepona Fútbol Senior-Málaga CF, el UD Sámano-RC Deportivo, el CD Atlético Baleares-Gimnàstic de Tarragona o el Real Murcia CF-Antequera CF, entre otros.

--HORARIOS DE ESTE JUEVES DE PRIMERA ELIMINATORIA DE COPA DEL REY:

Orihuela CF - Levante UD 19.00.

Puerto de Vega CF - RC Celta19.00.

CD Valle de Egües - FC Andorra 19.30.

Getxo CD - Deportivo Alavés 20.00.

Real Ávila CF - Real Avilés Industrial CF 20.00.

CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona 20.00.

UD Logroñés - SD Ponferradina 20.00.

Club Atlético Antoniano - CD Castellón 20.00.

CD Estepona Fútbol Senior - Málaga CF21.00.

Atlético Palma del Río CF - Real Betis 21.00.

CE Atlètic Lleida - RCD Espanyol 21.00.

UD Sámano - RC Deportivo 21.00.

Real Murcia CF - Antequera CF 21.00.