El Betis flojea ante el PAOK y el Celta ata los 'playoffs' en Europa

Chimy Ávila, Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis perdió (2-0) ante el PAOK este jueves en la penúltima jornada de la Liga Europa, una pobre actuación del equipo español en el Toumba Stadium de Tesalónica que descuida sus opciones de terminar la fase liga en el 'Top 8', mientras que el RC Celta aseguró su presencia en los cruces con un trabajado 2-1 ante el Lille.

Manuel Pellegrini rotó a más de la mitad del equipo de la victoria contra el Villarreal el fin de semana en Liga y los andaluces, clasificados matemáticamente pero no aún de manera directa a octavos (14 puntos), flojearon y mucho ante un PAOK que sumó 12 puntos para llegar muy vivo a la última jornada. El Betis se dejó tarea contra el Feyenoord en Sevilla dentro de una semana.

El equipo bético apenas generó peligro durante todo el partido, solo cuando sintió en su orgullo la obligación de buscar el gol tras el 2-0 del PAOK, de penalti de Georgios Giakoumakis, que supo a sentencia en el minuto 87. El Betis, que encajó su primera derrota en Europa, empezó con el balón en su poder pero con poca profundidad, ni velocidad para generar ocasiones.

Al otro lado, el equipo griego usó a Giakoumakis para ganar balones largos e ir montando transiciones de menos a más. El PAOK no se lo terminó de creer en sus acercamientos o le faltó algo de calidad para completar sus ataques y, en el Betis, no hubo juego por bandas ni apareció la referencia de Pablo Fornals.

Giakoumakis perdonó a un metro de la línea de gol y Aitor Ruibal tuvo la más clara bética, además de un centro ya en el descuento que cerca estuvo de cazar Pablo García. El segundo tiempo trajo la entrada de Abde, recién llegado de la Copa África, y un Gio Lo Celso que aguantó tres minutos en el césped antes de ser sustituido.

El PAOK, más necesitado de puntos y ante su público, tuvo el plus de la entrada de Giannis Konstantelias y apretó más si cabe ante un Betis pasivo también en defensa hasta el 1-0 de Andrija Zivkovic. El partido pareció abrirse pero el Betis apenas cuajó jugadas al primer toque en busca de la remontada y el equipo local logró el 2-0 en un penalti de José Antonio Morante.

EL CELTA SE RECUPERA EN EUROPA CON DIEZ

Mientras, en Balaídos, el Celta salió de dos derrotas seguidas en Europa para hacer los deberes, 12 puntos, y llegar a la última jornada clasificado y con opciones de 'Top 8' ante el Estrella Roja. Los de Claudio Giráldez se adelantaron en el primer minuto de partido gracias al regalo de la defensa visitante, fruto también de la ambiciosa presión arriba, aprovechado por Williot Swedberg.

El equipo celeste mantuvo esa intensidad con el subidón del marcador y de un estadio entregado durante media hora eléctrica. Muy superior al Lille, el conjunto local perdonó algún gol más y, entonces, el VAR avisó al árbitro y Hugo Sotelo vio la roja directa por una entrada dura. A partir de ahí, al Celta le tocó apretar los dientes y doblar esfuerzos, y lo hizo a la perfección.

El cuadro francés topó con Ionut Radu, quien detuvo una clara a Olivier Giroud, pero no hubo más producción visitante ante el esquema bien armado por Giráldez con los cambios. A 20 minutos del final, en un saque de esquina bien forzado por Pablo Durán, Carl Starfelt marcó el 2-0 para insuflar aire al desgaste celeste, de cara al asedio final de un Lille que recortó por medio de Giroud pero que no impidió una gran noche europea para el Celta.