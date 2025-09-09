El Betis inicia la demolición de la grada de Preferencia del Benito Villamarín

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis inició este martes las obras de demolición de la grada de Preferencia, la más antigua de todas las que componen el recinto en su actualidad y que dará paso al nuevo recinto, según informó la entidad verdiblanca.

"La construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín continúa dando pasos. Hoy lo ha hecho con el inicio de las obras de demolición de la grada de Preferencia, la más antigua de todas las que componen el recinto en su actualidad y que dará paso a un nuevo recinto moderno y cómodo que transformará la experiencia de los aficionados béticos", anunció el club.

La empresa Erri Berri, especializada en derribos técnicos con gestión de residuos y que también realizó el derribo de la antigua grada de Gol Sur en el año 2016, se encargará de ejecutar esta demolición tras un mes de trabajo preliminar con el desmontaje de las estructuras e instalaciones.

Las primeras actuaciones se han realizado en la escalera de acceso a la grada de Voladizo y en la tribuna baja. Dado el entorno urbano y con el objetivo de causar el menor impacto ambiental posible en la zona, gran parte de la demolición se hará desde el interior e irá avanzando progresivamente hacia el resto de los sectores.

Según destacó el Betis, los residuos se clasificarán y empaquetarán en la parcela anexa a la grada con el objetivo de que este proceso dure "el menor tiempo posible". Se inicia de este modo la fase de ejecución del proyecto, que continuará en el último trimestre del año con la selección de la empresa que se encargará de la construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín.

El inicio de estos trabajos supone el primer paso de un gran proyecto que contempla la construcción completa de esta grada de Preferencia, con nuevos y mejorados espacios, entre ellos un nuevo museo, una nueva tienda oficial, auditorio y zonas de restauración. El resto de las gradas no serán demolidas, pero sí presentarán "cambios significativos que impactarán en el confort de los aficionados, con la instalación de la cubierta y una nueva fachada".

"Se está cumpliendo con la planificación que empezamos hace tres años con la definición del nuevo Benito Villamarín y que formaba parte de nuestro Plan Estratégico 2022 - 2026. Seguimos firmes y decididos en la remodelación. Miramos ya hacia el futuro. Vamos a crear un fantástico estadio. Nos despedimos aquí y nos encontraremos en los próximos años con el nuevo Villamarín", apuntó Federico Martínez Feria, director general.