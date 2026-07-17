Betis y Pau López llegan a un acuerdo para rescindir su contrato

Archivo - Pau Lopez of Real Betis Balompie looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Real Betis Balompie at RCDE Stadium on October 05, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero catalán Pau López se desvinculó este viernes del Real Betis, según informó este viernes el club verdiblanco, con el que ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato y poner fin a su segundo paso por el equipo.

López, de 31 años, cerró su andadura con el club andaluz, en el que estuvo dos temporadas, en la 2018-2019, y en la recién concluida 2025-2026, defendiendo su portería en 51 partidos y logrando en esta última campaña la clasificación para la Liga de Campeones.

El de Girona regresó el pasado verano tras concluir su etapa en el Toluca mexicano y únicamente participó en 16 encuentros, nueve en LaLiga EA Sports y siete en la Liga Europa, siendo suplente de Álvaro Valles. "El club le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos deportivos", concluyó el Betis.