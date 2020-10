El Betis se pone líder en Mestalla

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se repuso este sábado de sus dos últimas derrotas para imponerse al Valencia en Mestalla (0-2) con una gran actuación que le da licencia para colocarse como líder provisional de la Liga Santander, mientras que la Real Sociedad goleó a un Getafe irreconocible (3-0) en partidos pertenecientes a la quinta jornada del campeonato.

El conjunto de Manuel Pellegrini olvidó sus derrotas ante Real Madrid y Getafe, esta última muy dolorosa, para llevarse una victoria muy trabajada y muy merecida por la propuesta desarrollada en la capital del Turia. Canales -recién llamado por Luis Enrique- se vistió de héroe en la vuelta a la que fue su casa e inauguró el marcador a los 20 minutos con una acción de mucha clase.

El centrocampista cántabro se libró de Kondogbia con un leve toque con la zurda y golpeó con la diestra sin que llegase a tocar el suelo. El balón pegó en la espalda de Jason, pero esto no afeó un gol de muchos quilates. El 0-1 no despertó a un Valencia que apenas compareció en su propio feudo. Joel casi no tuvo que realizar paradas de dificultad.

En la segunda mitad, los verdiblancos fueron a más y no pararon hasta conseguir el segundo. Primero fue Fekir, que no acertó con un disparo desde fuera del área y acto seguido los andaluces reclamaron una posible mano de Thierry Correias. El árbitro no vio nada, ni con el VAR mediante, y dejó seguir el juego. Diez minutos después llegó el 0-2 en botas de Cristian Tello, otro de los más destacados en el Betis.

El ex del Barça marcó con un fuerte disparo desde el costado izquierdo, pero el gol fue un regalo de Joaquín, que llegó desfondado al área valencianista para dar una asistencia exquisita. El segundo mató al Valencia y concedió el premio que tanto buscaba el equipo de las Trece Barras, que dormirá líder a la espera del resultado del Real Madrid ante el Levante.

En Donosti, la Real Sociedad vapuleó al Getafe por 3-0 gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Cristian 'Portu' en un duelo sin historia donde los locales castigaron los errores defensivos de su rival. El equipo de Imanol Alguacil no tuvo problemas para dejar los puntos en casa y reencontrarse con la victoria tras su derrota ante el Valencia.

El partido comenzó de cara para los 'txuri urdines', que pronto encontraron el gol en un penalti por manos del 'Cucho' Hernández. El VAR resultó decisivo para que Oyarzabal tuviese la oportunidad de adelantar a los suyos desde los once metros. Las ocasiones, tras el gol, siguieron siendo del equipo local.

El segundo fue obra de Mikel Merino, que controló de forma poco ortodoxa una falta de Oyarzabal para fusilar a David Soria a dos metros de la línea de gol. El recital de los de casa no tenía fin y así lo demostró Portu -a diez minutos del final- tras aprovechar un error grosero de Etxeita siendo el último defensor.

El jugador de la Real aprovechó el regalo y marcó con una preciosa vaselina que puso el broche al triunfo sin paliativos que permite coger aire a los donostiarras y situarse en la segunda plaza, mientras que el equipo de José Bordalás -que parece haber hecho las paces con su presidente pese a no tener fichajes- se quedan rozando la zona europea.

Por su parte, el Eibar estrenó su casillero de victorias en Pucela (1-2) en un partido alocado que se decidió en el último minuto con un gol de Kevin Rodrigues. El lateral ex del Leganés remató con la cabeza un centro excelente de Arbilla. El gol dejó helado al Valladolid, que había llevado la iniciativa durante muchas fases del encuentro.

Antes, los armeros se habían adelantado con un penalti por manos de Joaquín que tuvo que detectar el VAR, transformado por Esteban Burgos, y empató Toni Villa con un disparo ajustado que pegó en la base del poste antes de traspasar la línea de gol. El 1-1 hacía justicia a lo que acontecía en el verde de Zorrilla, pero todavía pasarían más cosas.

Dmitrovic paró un penalti a Sergi Guardiola en el minuto 48, Diop fue expulsado en el 63' y el árbitro corrigió otra pena máxima al comprobar en el monitor que la mano de Javi Sánchez había sido en el área de castigo. La decisión dejó incrédulo a un Eibar, que encontró petróleo en el minuto 89 con ese cabezazo de Kevin. Los de Mendilibar cogen aire, mientras que los de Sergio González seguirán en puestos de descenso.

EMPATE SIN GOLES EN ELCHE

En el Martínez Valero, el Elche resistió el empeño de Huesca para obtener un valioso punto en el duelo entre recién ascendidos. Los de Míchel hicieron más méritos para llevarse el triunfo, pero tuvieron que conformarse con el empate por cuarta vez en cinco jornadas. El conjunto altoaragonés gozó de varias ocasiones, pero no pudo batir a Badía.

Rafa Mir tuvo la más clara de los blaugranas en la primera mitad y Mikel Rico desperdició otras dos buenas ocasiones en la segunda parte. Los de Almirón sucumbieron a la producción ofensiva de su rival y apenas aparecieron por la meta de los visitantes. Juan Carlos Real y Ferreiro también pudieron haber dado la victoria a un Huesca que seguirá en la decimotercera posición, una por encima del Elche.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Sábado.

Valladolid - Eibar 1-2.

Atlético - Villarreal 0-0.

Elche - Huesca 0-0.

Real Sociedad - Getafe 3-0.

Valencia - Real Betis 0-2.

-Domingo.

Osasuna - Celta 12.00 horas.

Alavés - Athletic Club 14.00 horas.

Levante - Real Madrid. 16.00 horas.

Cádiz - Granada 18.30 horas.

FC Barcelona - Sevilla 21.00 horas.