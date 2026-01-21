El Betis quiere acercar el Top 8 y el Celta asegurar los 'playoffs'

Archivo - Abde Ezzalzouli of Real Betis celebrates the victory during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Betis at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on November 30, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se mide este jueves al PAOK en el Toumba Stadium de Tesalónica (18.45 horas), en la jornada siete de la fase liga de la Liga Europa, un duelo en el que los andaluces buscarán un triunfo que les acercaría a los octavos de final, mientras que el RC Celta recibe en el Abanca Balaídos al Lille (21.00 horas) en un enfrentamiento directo por los puestos de 'playoffs'.

La fase liga de la Liga Europa entra en su recta final y el Real Betis no quiere dejar escapar el Top 8. Los verdiblancos ocupan a falta de dos jornadas la cuarta plaza con 14 puntos, a uno del liderato y a dos del noveno puesto. Por ello, el encuentro ante PAOK será determinante para finalizar entre los ocho primeros y clasificar a los octavos de final.

Así, el Betis necesita puntuar en Grecia para depender de sí mismo en la última jornada ante el Feyenoord en La Cartuja. Una empresa compleja teniendo en cuenta que el PAOK, 18º con 9 puntos, se mantiene invicto en su feudo, donde ha sumado siete de los nueve puntos en juego. Además, los locales no pierden en casa desde febrero de 2025 --19 victorias y cuatro empates-- y encadenan cinco triunfos de manera consecutiva.

Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini ha bajado sus prestaciones fuera de casa en sus últimos compromisos, ganando sólo uno de sus cuatro partidos fuera de casa, en Copa del Rey ante el Real Murcia (0-2). Eso sí, en términos de Europa League, sólo se ha dejado dos puntos lejos del estadio de La Cartuja, venciendo en sus visitas al Ludogoret (0-2) y al Dinamo de Zagreb (1-3), mientras que su único tropiezo tuvo lugar en Bélgica frente al Genk (0-0).

En lo deportivo, los béticos, que llegan tras ganar en Liga al Villarreal en un duelo directo por Europa, no podrán contar con Antony, Isco, Cucho Hernández, Amrabat, Riquelme, Bellerín, Junior y Bakambu por lesión, pero recupera a Ez Abde, que ha entrado en la convocatoria después de regresar de la Copa África. Además, el técnico chileno ha incluido en la lista a los canterano Ángel Ortiz, Pablo García, De Roa, Corralejo, Dani Pérez, Morante y Rodrigo Marina.

Por su parte, el conjunto heleno tendrá la única baja de su guardameta habitual en Liga Europa, el checo Jiri Pavlenka, lesionado. Así, podrán contar con toda su artillería arriba, que les ha permitido anotar 13 tantos en la competición, siendo el mejor equipo en este aspecto. Un ataque que tiene en la figura de Georgios Giakoumakis a su máximo artillero con 11 tantos, tres de ellos en Liga Europa, y en Dimitrios Pelkas a su jugador más talentoso.

Y en el otro duelo de la jornada europea con equipos españoles implicados, el RC Celta buscará ante su público reencontrarse con la victoria en Europa para así asegurar su presencia en los 'playoffs', así como apurar sus mínimas opciones de estar en el Top 8. Los de Giráldez llegan al duelo lanzados tras encadenar por primera vez en la temporada tres victorias consecutivas en Liga.

Sin embargo, su rumbo en la Liga Europa se ha torcido en las últimas dos jornadas, en las que las derrotas ante el Ludogorets (3-2) y el Bolonia (1-2) le han alejado del Top 8. Ahora, quiere trasladar el buen momento en la competición doméstica, en la que ya son séptimos a dos puntos de la quinta plaza, a la competición continental.

Y para hacerlo deberán derrotar en un duelo directo a un Lille que vive su peor momento en el curso. El equipo francés, quinto en Ligue 1, ha caído en sus tres últimos partidos, a lo que se suma que en su último partido en Liga Europa también fue derrotado por el Young Boys (1-0). Una derrota que, junto a las de las jornadas 3 y 4, ha complicado la situación clasificatoria, ocupando la 20ª posición con nueve puntos, los mismos que el Celta.

En el apartado de bajas, los celtiñas, que sólo han ganado uno de los cinco partidos que han disputado frente a equipos franceses a lo largo de su historia, no podrán contar con el centrocampista Ilaix Moriba, sancionado por acumulación de amarillas, mientras que recupera a Ferran Jutglá, ausente en los dos últimos partidos por motivos personales. Así, Giráldez optará por las habituales rotaciones en la Liga Europa, apuntando Borja Iglesias, Iago Aspas o Miguel Roman a la titularidad.

En el lado galo, no estarán los centrocampistas Benjamin Andre, Andre Gomes, el delantero marroquí Hamza Igamane, lesionados, ni el centrocampista Ayyoub Bouaddi, que vio la roja en el último duelo de Liga Europa. Así, Bruno Genesio pierde a una de las piezas clave de su medular y al máximo goleador del equipo en la competición, en la que Igamane suma cuatro tantos y una asistencia.