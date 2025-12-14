El Betis quiere afianzarse en Europa en Vallecas

Antony Dos Santos of Real Betis looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and FC Barcelona at La Cartuja stadium on December 6, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis busca este lunes en Vallecas (21.00 horas) una victoria que le permita afianzarse en la última plaza europea de LaLiga EA Sports, todo en un partido en el que el Rayo Vallecano espera romper una racha liguera de cinco encuentros sin ganar para alejar el peligro.

Los de Manuel Pellegrini llegan a la capital española dispuestos a dejar atrás la última derrota en casa frente al líder Barça (3-5), que interrumpió una serie de cuatro jornadas puntuando y ocho choques sin perder entre todas las competiciones. Lo lograron en parte con el triunfo en Liga Europa ante el Dinamo Zagreb (1-3), y ahora esperan recuperar el pulso en la competición doméstica.

Con 24 puntos, en conjunto verdiblanco maneja uno de ventaja sobre el Athletic Club y cuatro sobre el Getafe -ambos con un partido más-, y ganar este lunes supondría abrir hueco y asentarse en la sexta posición, con el Espanyol -también con un encuentro más- seis unidades por encima.

Por su parte, el Rayo acude a la cita después de ganar al Jagiellonia (1-2) en Conference League, donde se mantiene en el 'Top 8', pero con el panorama bastante más complicado en LaLiga. De hecho, los de Iñigo Pérez no ganan en el campeonato doméstico desde el 26 de octubre, cuando lo hicieron ante el Deportivo Alavés.

Desde entonces, han cosechado tres empates y dos derrotas, la última de ellas hace una semana frente al Espanyol (1-0), y sus resultados le han hecho descender hasta la duodécima posición; el primero de los puestos de quema está dos puntos por debajo de sus 17, y la zona noble se encuentra ya a siete unidades de distancia.

El conjunto rayista no podrá contar con el sancionado Unai López ni con el lesionado Diego Méndez, y se mantiene pendiente del estado de los tocados Pedro Díaz, Óscar Trejo, Alemao, Randy Nteka y Abdul Mumin, que ha vuelto a entrenar con el equipo nueve meses después de romperse el cruzado.

Los béticos, por su parte, lamentarán las ausencias de Junior Firpo y de los tres convocados para la Copa África: los marroquís Abde y Sofyan Amrabat y el congoleño Cédric Bakambu.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Real Betis. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.