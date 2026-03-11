El Betis quiere asaltar Grecia y el Celta sorprender al Lyon en Balaídos

Los jugadores del Real Betis y RC Celta Antony y Iago Aspas. - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este jueves al Panathinaikos en el estadio olímpico de Atenas (18.45 horas), en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, un encuentro en el que los verdiblancos quieren tomar ventaja de cara a la vuelta en La Cartuja, mientras que el RC Celta busca vivir otra gran noche europea en Balaídos (21.00 horas) ante el mejor equipo de la fase liga, el Lyon, y así llegar con la eliminatoria encarrilada a Francia.

El Real Betis inicia su andadura en las eliminatorias en busca de su primera presencia en los cuartos de final de Liga Europa de su historia, y lo hará en el siempre complicado ambiente griego. Los pupilos de Manuel Pellegrini visitan el estadio olímpico de Atenas para medirse en el primer capítulo de los octavos de final a un Panathinaikos que viene de eliminar en el 'playoffs' al Viktoria Plzen en la tanda de penaltis.

Una eliminatoria a la que los verdiblancos llegan en un bache de resultados, después de caer en Liga ante el Getafe el pasado fin de semana y encadenar tres partidos sin lograr el triunfo. Ahora, en territorio griego, donde no han ganado en ninguna de sus dos visitas --un empate y una derrotas-- quiere volver a mostrar su mejor versión, la que le permitió acabar cuarto en la fase liga.

Un partido en el que se espera que Manuel Pellegrini coloque un once más que reconocible de inicio, donde Antony y Ez Abde pongan el desequilibrio por banda. El brasileño, que ha participado en tres goles --dos tantos y una asistencia-- en sus cuatro últimos partidos como titular, es el máximo goleador del equipo en la competición, y afronta el tramo decisivo del curso en plena forma. Además, también se esperan en el once a Marc Roca y Pablo Fornals, ambos suplentes en Getafe.

Enfrente estará un Panathinaikos que viene de encadenar tres triunfos consecutivos en todas las competiciones así como siete duelos sin perder. En clave europea, el conjunto griego sólo ha perdido uno de los cinco partidos que ha jugado como local esta temporada, ante el GA Aegles neerlandés, aunque sólo ha podido celebrar el triunfo frente Sturm Graz con su público.

Eso sí, los resultados a domicilio del conjunto del trébol han sido mejores a domicilio, por lo que el Real Betis no debe relajarse e intentar sacar la mayor renta posible de cara a la vuelta. Y para ello, deberá controlar al centrocampista marroquí Anass Zaroury, máximo goleador de los griegos en la competición y jugador de más talento de la plantilla, así como al delantero griego Andrews Tetteh, que anotó los tres tantos en el 'playoffs' ante el Plzen y ha participado en siete tantos en los últimos seis partidos --cinco goles y dos asistencias--.

Por su parte, el RC Celta y Balaídos disfrutarán de una noche grande europea ante uno de los favoritos para alzarse con el título en Estambul. Los de Claudio Giráldez buscarán golpear primero y llegar con una renta positiva a la vuelta del próximo jueves en el Parque Olímpico de Lyon. Una empresa que no será sencilla teniendo en cuenta que se miden al mejor equipo de la fase liga, en la que sólo cayó derrotado ante La Cartuja ante el Real Betis (2-0).

Eso sí, no llegan los de Paulo Fonseca en buen momento a la eliminatoria, ya que no han ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos, en los que también han sido apeados de la Copa de Francia. Todo lo contrario que el Celta que, antes de caer ante el Real Madrid el pasado viernes (1-2), encadenaba cuatro victorias seguidas. Buenos resultados que le han metido de lleno en la lucha por la quinta plaza en Liga y han devuelto la confianza a equipo.

En lo deportivo, los vigueses tendrán que hacer frente a una de las plantillas más talentosas de la competición, con viejos conocidos del fútbol como Endrick y Roman Yarenchuk como referentes ofensivos. Además, en el centro del campo, el joven inglés Tyler Morton, Abner Vinicius y Tolisso, que viene de marcar cuatro goles y asistir en otro en sus últimos cinco partidos, intentarán imponer un ritmo muy intenso.

En el lado celeste, los de Claudio Giráldez apelarán al empuje de Balaídos, donde sólo ha sido capaz de ganar el Bologna (1-2), para lograr la quinta victoria europea en casa de la temporada. Un resultado para el que necesitarán que su jugador de más talento y leyenda del club, Iago Aspas, mantenga la inspiración que está teniendo en su vuelta a las competiciones europeas --tres goles y tres asistencias--, así como el olfato goleador de Williot Swedberg, heroe en el 'playoffs' con dos de los tres tantos del RC Celta ante el PAOK.