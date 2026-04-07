El Betis quiere evitar sustos en Braga

March 19, 2026, Sevilla, Spain, Spain: Abde EZZALZOULI (Ez ABDE) of Real Betis Balompie during the UEFA Europa League match between Real Betis Balompie and Panathinaikos at Estadio La Cartuja on March 19, 2026 in Sevilla, Spain. Rafael Roman - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este miércoles el Estadio Municipal de Braga para medirse al SC Braga (18.45 horas), en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, un partido en el que los verdiblancos quieren evitar repetir errores del pasado y traer un resultado positivo para el encuentro de vuelta de la próxima semana en La Cartuja.

El Real Betis comienza a afrontar el tramo decisivo de la temporada con su visita al Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa. Los verdiblancos han llegado por primera vez en su historia a la antepenúltima ronda de la segunda competición continental después de remontar en octavos ante Panathinaikos en La Cartuja (4-0) el 1-0 de la ida. Ahora, le tocará hacer valer su favoritismo ante un Braga que sueña con emular al de la temporada 2010-11, regresando a una final.

Un partido al que el Real Betis llega inmerso en un mar de dudas debido a los resultados cosechados en los últimos meses. Desde el 15 de febrero, los andaluces sólo han ganado uno de los ocho partidos que han disputado, cayendo derrotados en tres de ellos. Además, lejos de la capital andaluza encadenan tres derrotas consecutivas --Athletic Club, Panathinaikos y Getafe--. Así, se antoja vital mostrar su mejor cara en Portugal, donde ha ganado en sus dos últimas visitas.

En mejor dinámica le llega la eliminatoria a los portugueses, que también remontaron su eliminatoria de octavos de final al Ferencvaros. El conjunto dirigido por el técnico español Carlos Vicens es cuarto en la Liga Portuguesa y sólo ha perdido tres de sus últimos 14 partidos --nueve victorias y dos empates--. Además, en Europa, se han mostrado muy fiables como locales, donde han conseguido cuatro victorias, todas ellas con la portería a cero, y sólo cayó ante el Gentk (3-4).

Así, romper el entramado defensivo luso será uno de los principales objetivos de los béticos. Los pupilos de Pellegrini vienen de no ver puerta en sus dos últimos partidos europeos, y se han quedado sin marcar en tres de los cinco partidos que han jugado a domicilio esta temporada. Y para poner fin a esa falta de puntería necesitarán la mejor versión del Cucho Hernández, que desde que volviera de lesión sólo ha anotado en uno de los ocho partidos que ha jugado.

Una versión pobre del colombiano en la Liga Europa, sólo dos goles, que han tapado el gran rendimiento de Ez Abde y Antony en la competición. Las bandas verdiblancas están sosteniendo el ataque en Europa con ocho goles y cuatro asistencias entre ambos. Pero más allá de ellos, al equipo le está costando prodigarse en ataque, más allá de la goleada ante el Panathinaikos (4-0), con un bagaje de 1,7 goles de media por partido.

Enfrente tendrán a uno de los equipos más rocosos de la competición, que sólo ha encajado siete tantos y que ha mantenido su portería a cero en siete de los 10 partidos que ha jugado. Un conjunto con claro acento español, ya que cuenta con cuatro españoles: Víctor Gómez, Gonzalo Martínez, Fran Navarro y Pau Víctor. A los que se suma su líder, un ex de LaLiga como Ricardo Horta, que suma tres goles y cuatro asistencias en la competición y que ya fue decisivo con un doblete en la eliminatoria de octavos de final ante el Ferencvaros.

En el apartado de bajas, el Real Betis viaja a Portugal sin Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Junior Firpo, a la que se suma la Cedric Bakambu, que regresó de el Congo este martes, mientras que la buena noticia será la vuelta de Diego Llorente, sancionado en la vuelta de octavos. En el Braga, la única baja será la del defensor bosnio Adrian Barisic, que continúa lesionado.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SC BRAGA: Hornicek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi, Gabri Martínez; Grillitsch, Gorby; Pau Víctor, Fran Navarro y Ricardo Horta.

REAL BETIS: Pau López; Bellerín, Bartra, Llorente, Valentín; Antony, Fornals, Amrabat, Abde; Ruibal y Cucho Hernández.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE).

--ESTADIO: Estadio Municipal de Braga.

--HORA: 18.45/M+ Liga de Campeones 2.