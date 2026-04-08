SC Braga - Real Betis - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa

El Betis rasca un empate bueno de Braga

El equipo español fue de menos a más pero topó (1-1) con un serio rival en la ida de cuartos de final de la Liga Europa

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Real Betis no pudo (1-1) con el SC Braga este miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga Europa, un partido igualado donde el equipo español tuvo sus ocasiones pero también comprobó que el billete estará caro, aunque se lo jugará en La Cartuja con su gente.

Los de Manuel Pellegrini fueron de menos a más, pero al descanso solo valió el 1-0 temprano de los locales. Una acción de Abde en el segundo acto valió el penalti que convirtió el 'Cucho' Hernández. El empate lo pudo romper en el descuento Antony, pero el Betis, en busca de superar otro techo histórico en Europa, lo tendrá que rematar en casa el próximo jueves 16.

El equipo bético tardó en sacar su versión europea, en un inicio que recordó más a las seis jornadas sin ganar en Liga. Los de Pellegrini entraron algo despistados y el Braga se adelantó a los cinco minutos con un golazo de tacón de Florian Grillitsch, en el primer palo de un saque de esquina. A remolque, el Betis hizo méritos y ocasiones para empatar, pero no tuvo puntería.

Marc Bartra llegó a marcar de inmediato, anulado en fuera de juego, y entre el dominio local, el equipo español encontró buenas llegadas. El meta local Lukas Hornicek demostró ser uno de los mejores de la competición y detuvo las tentativas de Abde, el Chucho, Fornals o un Bartra que también se estrelló con el poste.

El Braga se quedó el balón cada vez que el Betis creció, y generó un par de opciones de gol antes del descanso, con un João Moutinho que tuvo que entrar por lesión y Pau Víctor. El cuadro luso demostró su capacidad para generar con poco, mientras los béticos rozaban la desesperación de un partido ingrato pero de importancia histórica.

La entrada de Antony en la reanudación dio al cuadro visitante una chispa distinta, pero el Braga volvió a quitar el balón a los de Pellegrini y a acercarse con Florian Grillitsch. Pese a estar muy lejos de la meta rival, el Betis mostró su salida en tromba y, sobre la hora de encuentro, Abde forzó la pena máxima que, contrariado, tuvo que dejar lanzar al 'Cucho', quien fusiló el 1-1.

Lo más difícil parecía conseguido en el Betis, pero el gol no supuso un paso al frente o arreón verdiblanco. El Braga manejó el ritmo con la pelota y los de Pellegrini, Antony incluido, tuvieron trabajo atrás, encomendados a alguna otra contra. El brasileño la tuvo en la última, pero su disparo con rosca marca registrada lamió la escuadra por fuera. Un empate bueno, pero un rival peligroso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SC BRAGA, 1 - REAL BETIS, 1. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SC BRAGA: Hornícek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues (Moutinho, min.18), Gorby, Grillitsch (Tiknaz, min.84); Gabri Martínez (Dorgeles, min.77), Pau Víctor (Moscardo, min.84), Horta (Navarro, min.77).

REAL BETIS: Pau López; Ruibal, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat (Antony, descanso), Fidalgo (Altimira, min.63), Marc Roca (Deossa, min.63), Fornals, Ez Abde (Riquelme, min.77) y Cucho (Chimy Ávila, min.82).

--GOLES:

1 - 0, min.5, Grillitsch.

1 - 1, min.62, Cucho (penalti).

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó a Niakaté (min.23), Gorby (min.60) y Grillitsch (min.72) por parte del Braga. Y a Amrabat (min.11), Roca (min.57) y Natan (min.67) en el Betis.

--ESTADIO: Estadio Municipal de Braga.