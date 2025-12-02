Betis, Real Sociedad y Villarreal buscan demostrar su jerarquía en la Copa

Archivo - Pablo Garcia of Real Betis celebrates a goal during the Copa del Rey, first round, football match played between Atletico Palma del Rio and Real Betis at Sergio Leon stadium on October 30, 2025, in Cordoba, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Real Betis, Real Sociedad y Villarreal se miden este miércoles a Torrent, Reus y CA Antoniano, respectivamente, en la segunda ronda de la Copa del Rey MAPFRE, todos ellos a domicilio, en una eliminatoria en la que buscan continuar sus caminos en el torneo, no dejándose sorprender por equipos de Segunda RFEF.

Esta nueva cita con el torneo del K.O. inicia este miércoles su segundo día de competición con doce duelos, seis de ellos con participación de equipos de Primera División.

El Real Betis, que ha levantado el trofeo en tres ocasiones --1977, 2005 y 2022--, visita al Torrent CF (21.00 horas) con la moral alta tras vencer en el derbi sevillano de este pasado fin de semana, alargando la racha de partidos sin perder hasta los 7 encuentros (5V y 2E). Un enfrentamiento se jugará en el Ciutat de Valencia por las obras en el Estadio Municipal de San Gregorio, y en el que el Torrent, penúltimo en su grupo de Segunda RFEF, busca la heróica.

A la misma hora echará a rodar el balón en Reus y Lebrija. Real Sociedad y Villarreal aspiran a estar en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey del próximo martes. Para ello, el equipo donostiarra busca en la competición copera un aliciente para soñar con ser protagonistas en un curso irregular en Liga. Ya la temporada pasada puso contra las cuerdas al Real Madrid en las 'semis' llegando a estar por momentos en la gran final de La Cartuja, ahora, ante un Reus que no ha ganado ninguno de sus dos últimos partidos como local, espera no complicarse.

Por su parte, el Villarreal viaja al sur de la provincia de Sevilla para medirse al CA Antoniano de Segunda Federación. Los pupilos de Marcelino García Toral llegan crecidos tras un inicio en Liga brillante donde marchan terceros a dos puntos del liderato. Sin embargo, no quieren dar pie a sorpresa alguna en este torneo del K.O. en el que ya sufrió una dura eliminación a manos del Pontevedra la temporada pasada. Los sevillanos buscan hacer historia alcanzando por primera vez la tercera ronda.

También será turno para equipos de LaLiga EA Sports como Elche, Girona y Levante. Los ilicitanos querrán resarcirse ante el Quintanar del Rey de sus últimos duelos donde no consiguieron la victoria encadenando ya cuatro jornadas sin ganar. Por su parte, el conjunto gironí viaja a Ourense tras eliminar en la pasada ronda al CE Constància en la prórroga, por lo que intentarán evitar cualquier susto.

Para el Levante este partido copero ante el Cieza será el primero de la temporada sin Julián Calero en el banquillo. El club granota anunció la destitución del técnico madrileño tras no lograr la victoria en Liga desde la jornada 8 contra el Real Oviedo (0-2). Vicente Iborra y Álvaro del Moral toman el mando del equipo de manera interina.

Además, habrá eliminatorias entre equipos de LaLiga Hypermotion y Primera RFEF como el Pontevedra-Eibar, Real Murcia-Cádiz, Talavera-Málaga, y Eldense-Almería; así como enfrentamientos entre equipos de Segunda División, Cultural Leonesa-Andorra, y Mirandés-Sporting de Gijón.

PARTIDOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY MAPFRE

Miércoles 3.

Eldense - Almería (20.00 horas)

Cultural Leonesa - Andorra (20.00 horas)

Real Murcia - Cádiz (20.00 horas)

Talavera de la Reina - Málaga (20.00 horas)

Mirandés - Sporting de Gijón (20.00 horas)

Quintanar del Rey - Elche (21.00 horas)

Torrent - Real Betis (21.00 horas)

Reus - Real Sociedad (21.00 horas)

Cieza - Levante (21.00 horas)

CA Antoniano - Villarreal (21.00 horas)

Ourense - Girona

Pontevedra - SD Eibar