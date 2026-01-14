El Betis remonta al Elche y el Alavés acalla al Rayo de camino a cuartos de final en la Copa del Rey

Chimy Avila of Real Betis celebrates a goal during the Copa del Rey Round of 16 football match played between Real Betis and Elche CF at La Cartuja stadium on January 14, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés se han clasificado este miércoles para los cuartos de final en la Copa del Rey MAPFRE gracias a sus respectivas victorias ante el Elche CF, por 2-1 en La Cartuja, y contra el Rayo Vallecano, por 2-0 en Mendizorrotza.

En tierras sevillanas, el Elche achicó bien atrás durante la primera mitad y se empezó a soltar después del descanso, generando una ocasión de peligro en el 57' y que salvó Aitor Ruibal despejando a córner. Sin embargo, en ese mismo saque de esquina falló la defensa bética y el balón quedó a merced de Léo Petrot, quien lo domó y metió a bocajarro.

De inmediato reaccionó el Betis, primero con una oportunidad de Pablo García y luego ya sí con el premio del 1-1 en el minuto 68, marcado por 'Chimy' Ávila con un derechazo dentro del área rival tras un ataque raudo y asistencia rasa de Pablo Fornals. Con esa inercia, los locales hicieron el 2-1 en el 80', pero con cierta polémica por posible falta de Ruibal.

Habiendo recuperado la pelota en la zona del extremo derecho con un empujón, sin sanción a ojos del árbitro Jesús Gil Manzano ni del VAR, el capitán verdiblanco también asistió raso a 'Chimy' Ávila y éste batió por abajo igualmente al portero del Elche. Pese a los últimos coletazos en el largo tiempo de descuento, el equipo ilicitano consumó su derrota.

Por otro lado, en Vitoria, se le agotó pronto la paciencia a Íñigo Pérez por la discreta versión de su equipo e hizo dos sustituciones poco antes del descanso, retirando al lesionado Sergio Camello y al enfadado Iván Balliu. Aunque eso mejoró un poco la cara del Rayo, Toni Martínez adelantó al Alavés nada más empezar la segunda mitad y con algo de suerte.

Tras un rebote, el balón llegó a Aitor Mañas y éste centró, también de forma mordida por otro rechace; Toni Martínez remató en semivolea y en su celebración del 1-0 mandó callar a alguien o a cierto sector de la grada. No obstante, el estadio vibró con los suyos y se frotó las manos por la roja directa que recibió Isi Palazón en el 69' por una entrada muy alta.

Así, el conjunto 'babazorro' dominó el ritmo del partido y en el 89' sentenció su victoria con un gol de Carlos Vicente en un contragolpe sui géneris debido a una mala salida del portero Dani Cárdenas para despejar un balón bombeado y sin haberse entendido con su compañero defensor.